Когда россияне найдут противодействие подводным дронам Sub Sea Baby: капитан назвал сроки

Обезопасить корабли они смогут только в пункте базирования. В то же время Украина может скорректировать тактику и применять подводные дроны вне базы.

На принятие первичных мер безопасности против подводных дронов Sub Sea Baby у россиян может уйти несколько недель, а на более детальные, со стационарными техническими системами, - месяцы или даже годы.

Об этом в комментарии УНИАН сказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко.

Отвечая на вопрос о первоочередных вражеских целях для Sub Sea Baby и того, как быстро россияне смогут найти противодействие этим дронам, он отметил, что основными целями являются ракетные корабли, подводные лодки и десантные корабли, которые находятся в Новороссийске.

Видео дня

"Они могут достаточно быстро принять меры для того, чтобы как-то усилить систему безопасности внутри пункта базирования. То есть внутри бухты Новороссийска. Путем организационных мероприятий. Возможно, что-то у них есть из техники", - сказал эксперт.

Он пояснил, что имеет в виду системы подводного наблюдения, которые россияне имеют. В то же время неизвестно, насколько они могут обнаружить под водой такой небольшой объект как Sea Baby.

"Техника у них такая есть. И стационарные гидроакустические станции, которые работают и активно, и пассивно. Они могут собрать их в сеть. Кстати, у них существует такая система "Гармония" - это система подводного наблюдения", - рассказал Рыженко и добавил, что ее элементы есть фактически во всех морях, где находится военный флот России.

Так, замечает он, россияне могут что-то сделать в этом вопросе и, скорее всего, сделают. Впрочем, "мы можем немного скорректировать нашу тактику и действовать этими дронами по кораблям, по подводным лодкам за пределами пункта базирования".

"То есть тогда, когда они будут выходить в море. А выходить в море им нужно будет как минимум для выполнения задач", - отметил эксперт.

По его мнению, на принятие первичных мер безопасности у россиян может уйти несколько недель. "Если более детальные, с какими-то стационарными техническими системами, - это могут быть месяцы или даже годы", - сказал Рыженко.

Кроме того, добавил он, россияне и физически будут усиливать пункт базирования в Новороссийске - путем дополнительных физических преград.

В целом, отмечает капитан, все это приведет к тому, что россияне будут "заперты в бухте Новороссийска" из-за фактора возможного нанесения удара.

"Подводный дрон с достаточно точной системой наведения под водой, автономный - это очень серьезный аргумент для противодействия этой группировке, которая там находится, этих военных кораблей", - подчеркнул Рыженко.

Удар подводным дроном по субмарине

Как сообщал УНИАН, 15 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию: впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".

После удара россияне перекрыли вход к стоянке военных кораблей в Новороссийске. Теперь они не могут быстро вывести в Черное море корабли, которые базируются на стоянке, для выполнения боевых задач.

Вас также могут заинтересовать новости: