Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук обратился к участникам лесной, деревообрабатывающей и мебельной отраслей. Он призвал их объединиться для решения проблем, нарастающих в отрасли, и создать общий план действий, иначе ситуацию уже скоро будет невозможно исправить. По его словам, уже в 2026 году делать шаги может быть поздно.

Об этом Ковальчук написал у себя в Facebook после большого совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко, представителей бизнеса, профильных ассоциаций и народных депутатов.

Ковальчук подчеркнул, что из-за несвоевременно принятых решений за последние три года состояние отрасли существенно ухудшилось. По его словам, это подтверждают как выступления на совещании руководителей предприятий, так и результаты выездов в лесистые регионы.

Видео дня

В то же время проблема, как отмечает Ковальчук, - не только в вызовах, но и в отсутствии единства переработчиков и общей позиции.

"Мы видим проблемы, но не видим одного мощного голоса от отрасли. Время изменить подходы и начать действовать вместе. Потому что уже в следующем году может быть поздно", - заявил он.

По итогам встречи Ковальчук сообщил о договоренности с премьер-министром совместно с бизнесом разработать обновленный план действий для Кабинета министров и Верховной Рады, который позволит оперативно решать проблемы отрасли.

В связи с этим он призвал руководителей деревообрабатывающих и мебельных предприятий скоординироваться и до 22 декабря подать свои предложения к обновленному плану действий.

Предложения можно вносить в специальную форму.

Отдельно Ковальчук поблагодарил правительство и премьер-министра за уже принятые решения, которые должны стабилизировать ситуацию в отрасли. В частности, речь идет о таких шагах:

для защиты внутреннего рынка ввели временное квотирование экспорта необработанной древесины до конца 2025 года;

восстановили выдачу лесорубных билетов и продлили срок действия материалов лесоустройства, чтобы предприятия не простаивали;

одобрили операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года;

обеспечили условия для преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество, что повысит эффективность его управления;

начали имплементацию Регламента ЕС EUDR по предотвращению обезлесения.

Вас также могут заинтересовать новости: