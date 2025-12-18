На экране останется только фронтальная камера в левом углу, а Face ID и остальные датчики переедут под дисплей.

Согласно новому отчету The Information, передняя панель iPhone 18 Pro и 18 Pro Max существенно изменится впервые с 2022 года, когда был презентован iPhone 14 Pro с Dynamic Island.

Утверждается, что Apple планирует разместить Face ID и остальные датчики под дисплеем, оставив лишь небольшой вырез для фронтальной камеры. Ее планируют сместить в левый верхний угол.

В результате описанных изменений модели iPhone 2026 Pro не будут иметь выреза в форме таблетки в верхней части экрана, выполненный с помощью технологии Dynamic Island. При этом общий дизайн устройств останется близким к iPhone 17 Pro – радикального редизайна корпуса не ожидается.

Источники The Information также подтверждают более ранние утечки о камере – новые флагманские iPhone получат камеру с переменной диафрагмой. Это позволит управлять количеством света, попадающего на матрицу, прямо как на профессиональных фотоаппаратах.

Релиз iPhone 18 Pro и 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года вместе с iPhone Fold и iPhone Air 2. А вот базовый iPhone 18, если информация подтвердится, появится в начале 2027-го вместе с iPhone 18e.

Недавняя крупная утечка раскрыла информацию о 30+ новых устройствах Apple. Некоторые из них, включая AirTag 2, iPad и хаб для умного дома, выйдут в ближайшие месяцы.

