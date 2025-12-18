В пятницу, 19 декабря, в Киеве станет холоднее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток температура ожидается в пределах 0°...+2°. Без осадков, но будет пасмурно.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 757 мм ртутного столба.
Погода 19 декабря
Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью 0°, днем +7°.
В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +7°.
В Ривне завтра облачно, ночью 0°, днем +7°.
В Тернополе 19 декабря ночью будет 0°, днем +5°, облачно.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, пасмурно.
В Черновцах в пятницу - облачно, ночью 0°, днем +7°.
В Виннице завтра будет 0°...+4°, облачно.
В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +2°, облачно.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, облачно.
В Черкассах сегодняа будет ночью 0°, днем +4°, облачно.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно.
В Полтаве - облачно, температура воздуха 0°...+4°.
В Одессе 19 декабря - облачно, температура ночью +2°, днем +7°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +7°, облачно.
В Николаеве завтра будет облачно, ночью +2°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, облачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, облачно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно.
В Симферополе в пятницу будет облачно, +4°...+11°.
В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью 0°, днем +2°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.