Все идет к предоставлению Украине репарационного займа на базе российских замороженных активов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все страны согласились использовать российские средства для поддержки Украины. Сейчас продолжается работа над техническими вопросами, сообщает "Укринформ".

"Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины. Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии",- сообщил Туск в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что среди европейских лидеров еще продолжается дискуссия. Он также добавил, что все идет к предоставлению Украине репарационного займа на базе российских замороженных активов.

Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что европейский парламент может применить процедуру срочности для ускорения принятия решения по "репарационному кредиту" для Украины.

По ее словам, если лидеры ЕС примут 18 декабря решение по займу на возмещение убытков, то Европарламент сможет продвинуть этот вопрос на своем первом заседании в январе.

18 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что без репарационного кредита под замороженные росактивы для Украины "будет большая проблема".

