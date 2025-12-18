Финансовая поддержка напрямую повлияет на способность страны бороться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить ответ на вопрос о покрытии дефицита госбюджета на следующий год на саммите ЕС, который сейчас проходит в Брюсселе.

Об этом глава государства сообщил журналистам после своего выступления перед европейскими партнерами во время саммита.

"Мы едины (с партнерами, - УНИАН) в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа в эти дни относительно финансовых возможностей на следующий год, потому что это действительно угроза. 45-50 миллиардов будет точно дефицит, может быть и больше. Это, в принципе, о способности Украины обороняться. Это очень высокие риски", - подчеркнул президент.

Видео дня

Зеленский не уточнил, в какой форме ЕС сможет профинансировать расходы Украины - будет ли это репарационный кредит под росактивы, или другой источник средств.

"Я не хотел бы говорить, в каком формате будет поддержка Украины. Большинство лидеров поддерживает репарационный заем, есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты. Я не могу вам сказать, чем закончится сегодняшний день, или следующий день", - констатировал президент.

Зеленский отметил, что выступал на саммите и партнеры должны были услышать его позицию.

"У меня была возможность общаться, передать важные месседжи украинской стороны", - сказал он.

Но дискуссия с американскими партнерами продолжается отдельно, подчеркнул президент.

Зеленский также в очередной раз напомнил, что пока никаких договоренностей с Россией, несмотря на все желание украинской стороны, достичь не удается.

"Мы с вами не знаем, как будут развиваться события в следующем году, мы делаем все, чтобы закончить войну. Все наши усилия направлены на дипломатическое завершение этой войны. Но мы слышим разные звуки от российской стороны, которые больше о войне, чем о мире", - отметил президент Украины.

Финансовая поддержка Украины - главные новости

По данным президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украине потребуется 90 миллиардов евро финансирования со стороны ЕС в течение следующих двух лет.

В то же время Россия накануне саммита ЕС 18 декабря прибегала к словесному шантажу и откровенным провокациям, в том числе угрожала Бельгии и лично ее премьеру, чтобы сорвать принятие репарационного кредита для Киева под росактивы.

Вас также могут заинтересовать новости: