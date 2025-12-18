УНИАН делится впечатлениями о трехчасовом путешествии по Пандоре.

18 декабря 2025 года в украинский прокат выходит зрелищный научно-фантастический фильм "Аватар: Огонь и Пепел" (Avatar: Fire and Ash), подвергающий планету Пандора и семью Салли новым испытаниям. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Франшиза "Аватар" – это, без всякого сомнения, проект всей жизни для оскароносного канадского режиссера Джеймса Кэмерона ("Терминатор", "Чужие", "Правдивая ложь", "Титаник"). Сам кинематографист заявлял, что концепция этой истории возникла у него еще в середине 90-х годов, однако тогдашние возможности в сфере спецэффектов были неспособны воплотить его видение на экране.

Лишь в 2009 году он сумел выпустить первый фильм "Аватар" – на его производство ушли колоссальные на тот момент почти 250 миллионов долларов (с учетом расходов на рекламу), однако и кассовые сборы были впечатляющие: почти 3 миллиарда долларов, что делает его одним из самых успешных фильмов в истории. Также фильм получил девять номинаций на "Оскар" – и победил в трех из них: за работу оператора, художника-постановщика и спецэффекты.

Если коротко, события первого фильма происходили в 22 веке. Когда на Земле были исчерпаны все ресурсы, корпорация RDA наладила добычу редких материалов на спутнике Пандора в звездной системе Альфа Центавра. Впрочем, колонисты в лице ученых и военных столкнулись с сопротивлением со стороны местных жителей – трехметровых синих гуманоидов на'ви, которые живут в гармонии с природой, верят в силу Матери-природы Эйвы и не могут смириться с тем, как разрушается их дом. Чтобы исследовать планету, люди использовали так называемых "аватаров" – синтетические копии на'ви, соединенные с сознанием человека-оператора (люди не могут дышать на Пандоре без специальных масок). Прикованный к инвалидной коляске бывший морпех Джейк Салли соглашается принять участие в миссии, чтобы найти деньги на лечение, однако в процессе он сближается с на'ви, женится на местной охотнице Нейтири, помогает им отразить нападение людей и в конце концов его сознание полностью переносится в новое тело, тогда как человеческое умирает.

На фоне успеха кинокомпания 20th Century Fox подписала с Кэмероном контракт еще на четыре части франшизы, однако на производство второй ушло аж 13 лет. По разным оценкам, на фильм "Аватар: Путь воды" было потрачено от 360 до 450 миллиардов долларов, но и в прокате он собрал более 2,3 миллиарда долларов, а также получил четыре номинации на "Оскар" – и снова победил в категории "Лучшие спецэффекты".

На этот раз Кэмерон больше углубился в подводный мир Пандоры. Оно и неудивительно, ведь режиссер серьезно увлекается океанографией и даже в 2012 году стал первым человеком, который без сопровождения спустился на дно Марианской впадины.

События фильма происходили через 15 лет после первого. Джейк теперь вождь клана Оматикайя и у него счастливая семью с Нейтири – вместе они воспитывают двух собственных сыновей-подростков Нетеяма і Ло'ака, маленькую дочь Тук, приемную дочь-подростка Кири, а также человеческого мальчика Спайдера, сына заклятого врага Джейка полковника Кворича (ребенок был рожден на Пандоре в лагере ученых, однако не смог улететь на Землю из-за слишком юного возраста). Впрочем, идиллия была нарушена, когда люди с неба вернулись – с новыми технологиями, усовершенствованными аватарами-военными и, конечно, новыми захватническими планами. Спасаясь от агрессора, семья Салли находит приют у рифового клана Меткаина. Параллельно зрителей знакомят с сообществом миролюбивых гигантских китов тулкунов, на которых безжалостно охотятся люди ради их омолаживающих мозговых ферментов. Героям снова пришлось объединить разные кланы, чтобы дать бой захватчикам, однако во время боев семья Салли потеряла старшего сына Нетеяма.

В дальнейшем ныне 71-летний Кэмерон пообещал ускориться, поэтому третья часть франшизы вышла в декабре 2025 года, а четвертая и пятая должны выйти в 2029-м и 2031-м годах соответственно.

О чем фильм

События третьего фильма, получившего название "Аватар: Огонь и Пепел", происходят через год после предыдущей части. Семья Салли продолжает жить на рифах вместе с кланом Меткаина, однако каждый по-своему переживает смерть Нетеяма – и это выливается в конфликты между ними.

Между тем аватар Кворича не оставляет попыток отомстить Джейку за предательство, и это приводит его к альянсу с безжалостным лидером огненного клана Мангкванов – Варанг. Это племя в свое время разозлилось на Эйву, одичало и теперь выживает за счет смертоносных набегов на другие кланы.

Люди же продолжают готовить новую жестокую атаку против жителей Пандоры – они хотят устроить массовый отлов тулкунов, которые по своему кодексу отказываются отвечать агрессией на агрессию.

В этом путешествии все члены семьи Салли должны найти общий язык между собой и наконец отыскать свое предназначение, чтобы снова защитить свою планету.

Актеры и персонажи

В новом фильме к своим ролям вернулись многие персонажи из предыдущих частей – порой их даже слишком много, поэтому некоторых из них действительно трудно вспомнить.

Сэм Уортингтон ("Терминатор: Спасение придет", "Битва Титанов", "Эверест") снова воплотил образ Джейка Салли, а невероятно пластичная Зои Салдана ("Звездный путь", "Стражи Галактики", "Эмилия Перес") вернулась к роли Нейтири.

Сигурни Уивер, которая в первом фильме играла ученую Грейс Огустин, в следующих фильмах воплощает образ Кири – на самом деле девушка является точной копией аватара Грейс, и именно во второй части немного больше раскрывается ее происхождение и предназначение. Собственно, именно Кири постепенно становится одним из центральных персонажей франшизы.

Также все больше внимания уделяется Спайдеру в исполнении Джека Чемпиона ("Крик 6", "Инсайдеры") – сыну Кворича, который не чувствует себя человеком и хочет быть частью сообщества на'ви, которое, впрочем, относится к нему с осторожностью. Параллельно он разрывается между отцом, который его вырастил, и своим биологическим отцом. В то же время чувства к сыну также влияют на действия Кворича – его снова играет Стивен Лэнг ("Конан-варвар", "Не дыши").

Наиболее ярким новым персонажем в третьей части стала Варанг в исполнении Уны Чаплин (сериалы "Игра престолов", "Табу", "Черное зеркало"). Ее персонаж, с грациозными движениями и дикими взглядами, часто перетягивала на себя внимание, но в конце была отодвинута на задний план – очевидно, чтобы вернуть ее в следующих частях.

Также в фильме сыграли Клифф Кертис ("Пекло", "Доктор Сон", "Мег: Монстр глубины"), Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс"), Джемейн Клемент ("Чем мы занимаемся в тени", "Рио"), Джованни Рибизи ("Ромовый дневник", "Охотники на гангстеров"), Иди Фалко (сериалы "Медсестра Джеки", "Клан Сопрано") и другие.

Реакция на фильм

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 69% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Оставаясь на передовой визуальных эффектов, "Огонь и пепел" повторяет сюжетные ходы своих предшественников, что вызывает определенное разочарование. Однако это грандиозное зрелище продолжает разжигать неповторимые острые ощущения", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Аватар 3" снова поражает зрителей самим своим мирозданием. С каждой новой частью мир Пандоры расширяются – показываются новые племена, новые животные и растения, а также больше рассказывается о связи местных жителей с Эйвой.

Впрочем, по сюжету ленту все же нельзя назвать достаточно глубокой – там много клише, наивности и пафоса. Все это мы много раз уже видели в других фильмах, просто форма была другая.

При этом с каждой новой частью франшиза теряет новизну, все больше превращаясь сугубо в визуальное шоу.

В целом франшиза "Аватар" – это всегда скорее о форме, чем о содержании. Однако этого уже достаточно для того, чтобы пойти на фильм в кинотеатр, желательно в 3D-IMAX – смотреть его не на большом экране это кощунство. Только будьте готовы, что фильм идет почти 3,5 часа.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

