По данным российских СМИ, Кремль подумывает о конфискации европейских активов.

Центральный банк России снова разродился угрозами - предостерегает ЕС, что обратится в российские суды с требованием компенсации от европейских кредиторов, если блок продолжит использовать замороженные в Европе активы для поддержки Украины, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в заявлении российского регулятора, банк России "будет добиваться возмещения убытков, причиненных незаконным блокированием и использованием его активов в размере, равном незаконно удержанным активам и упущенной выгоде".

Издание отмечает, что сообщение российского Центробанка появилось на фоне обсуждений в Брюсселе о предоставлении Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

Журналисты напоминают, что банк России в начале декабря уже подал иск в суд в Москве, требуя от Euroclear 18,2 трлн рублей (227 млрд долларов). Bloomberg пишет:

"Это примерно равно средствам центрального банка, которые депозитарий держит замороженными на своих счетах за пределами России. Слушания назначены на 16 января".

Издание отмечает, что главный банк России намерен добиваться "исполнения судебных решений" в любом государстве.

В самой же РФ, по данным российских СМИ, тамошние власти подумывают в ответ на использование российских замороженных активов конфисковать европейские активы. Под удар, среди прочего, может попасть и главный хранитель замороженных активов РФ - депозитарий Euroclear.

Замороженные активы РФ и финансовая помощь Украине

Как сообщал УНИАН, ЕС на саммите 18-19 декабря рассматривает вопрос предоставления Украине репарационного кредита, который будет обеспечен замороженными активами РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что без репарационного кредита для Украины "будет большая проблема".

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о принятии принципиального решения о предоставлении Украине репарационного кредита.

В то же время, РФ настроена бороться за замороженные активы. Банк России уже заявил о подаче иска против депозитария Euroclear.

