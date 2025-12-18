Козак был главным "лицом" Кремля в переговорах по Украине.

В окружении российского диктатора Владимира Путина не так и легко найти людей, которые выступали против полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, среди них был помощник главы Кремля, который отказался выполнять его приказ на второй день войны - бывший заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, близких к Козаку, Путин в 2022 году поручил ему капитуляцию Украины, но политик отказался, заявив, что не знает, чего глава Кремля хочет добиться этим вторжением. По словам собеседников издания, когда разговор стал накаляться, Козак прямо сказал Путину, что готов быть арестованным или расстрелянным за свой отказ.

Позже выяснилось, что Путин во время разговора с Козаком включил громкую связь, что превратило российских высокопоставленных чиновников в свидетелей редкого случая неподчинения, добавили в издании. В сентябре 2025 года Путин лишил Козака должности заместителя руководителя Администрации президента РФ.

Собеседники издания поделились, что Козак был главным "лицом" Кремля в переговорах по Украине. Он выступал за дипломатическое решение конфликта, а на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года он высказывал скептицизм относительно признания независимости "ЛДНР" и последующей эскалации.

Источники рассказали, что Козак после отказа от приказа Путина мгновенно превратился из доверенного лица российского диктатора в очаг антивоенных настроений в российской элите.

"Дмитрий Николаевич ушел, но настроение осталось прежним. Он важен как ориентир", - сказал журналистам Алексей А. Венедиктов, известный российский журналист, знакомый с бывшими и нынешними кремлевскими чиновниками.

Путин сделал резкие заявления о войне и переговорах

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не отступит от своей миссии по "освобождению своих исторических земель", и предсказал, что поддерживающие Киев "европейские подсвинки" в конечном итоге потеряют власть. Выступая на коллегии Министерства обороны РФ, глава Кремля сказал, что его войска владеют стратегическим преимуществом по всей линии фронта.

Путин добавил, что Россия якобы открыта для усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной, добавив, что Европа будет вынуждена вести переговоры с РФ. Он также обвинил США в развязывании войны при экс-президенте Джо Байдене.

