По словам руководительницы Европарламента, европейцы должны быть солидарными с украинскими партнерами.

Европейский парламент может применить процедуру срочности для ускорения принятия решения по "репарационному кредиту" для Украины. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола, цитирует The Guardian.

По ее словам, если лидеры ЕС сегодня примут решение о займе на возмещение убытков, то Европарламент сможет продвинуть этот вопрос на своем первом заседании в январе.

Мецола добавила, что война в Украине должна быть "не просто отложена, а закончена".

"Мы должны сохранить импульс, мы должны быть солидарными с нашими украинскими партнерами", - подчеркнула политик.

Она сказала, что сейчас основное внимание уделяется решительным действиям, чтобы "обеспечить не просто отсрочку войны, а ее окончание, и для этого нужны сильные и надежные гарантии безопасности, которые обеспечат безопасность Украины и, в конечном итоге, безопасность Европы".

Мецола отметила, что сегодняшний день является решающим для принятия решений по финансированию Украины.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС может проголосовать за "репарационный кредит" для Украины без участия Бельгии. Такое мнение в частности высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, она готова проголосовать за план предоставления кредита без Бельгии, "если это будет необходимо".

"Учитывая все, что происходит, Европа должна быть способна принимать решения, необходимые для защиты наших народов. Я бы гораздо больше хотела, чтобы мы нашли решение в единстве, но время идет", - сказала политик.

В то же время президент Владимир Зеленский оценил шансы Украины получить росактивы. Он предупредил, что без этого финансирования для Украины "будет большая проблема".

"Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории ЕС. Это решение на столе, все зависит от политической воли", - добавил глава государства.

