Положение Украины из-за войны сложное, но и в России "проблемы не меньше, а то и больше", считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.
"Мы говорим, что мы в очень сложном положении. У нас очень много проблем - в армии СЗЧ, проблемы с мобилизацией. Военные кричат об этих проблемах. Но если американцы так включились в спасение России, то это означает, что в России проблемы не меньше, а то и больше", - высказался эксперт.
По его словам, американцы боятся, что "в какой-то момент может появиться условный Пригожин (Евгений Пригожин - бывший глава ЧВК "Вагнер", который совершил в РФ попытку переворота, - ред.) и на территории РФ начнется хаос и фронт обвалится".
Говоря об украинских ударах по танкерам "теневого флота", Жмайло отметил, что уже "видим неоднозначную реакцию наших партнеров".
"Мы начали бить и поразили 4 танкера "теневого флота" РФ. Уже видим неоднозначную реакцию наших партнеров на эти удары, потому что формально они же ходят под флагами африканских стран - Сьерра-Леоне, Гамбии, других. Очень часто, кстати, меняют и флаги, и названия этих судов", - отметил эксперт.
По его мнению, здесь уместны слова Голды Меир, "которая говорила, что наши западные партнеры могут простить нам все, единственное, чего они не смогут нам простить - это нашу слабость".
"Поэтому в этой ситуации мы, как загнанный зверь в угол, просто пытаемся кусать", - добавил Жмайло.
Он отметил, что украинские атаки привели к тому, что 20% российского нефтегазового сектора обвалилось.
"По состоянию на сентябрь этого года простаивало около 40% мощностей как раз из-за нарушения цепей. Едва ли не впервые в истории РФ вынуждена была импортировать светлые нефтепродукты, в частности бензин и дизель, потому что начались перебои. Поэтому есть определенные кризисы в отдельных дальних регионах РФ", - утверждает аналитик.
По его словам, закрылось около 360 частных заправок, потому что у них нарушились контракты, поскольку основное накопление светлых нефтепродуктов ушло именно на государственные АЗК:
"Постепенно этот кризис добирается и до российской армии. Но на фронте он пока не отражается, потому что россияне сейчас используют исключительно пехотные штурмы".
Подытоживая, он добавил, что Украина будет продолжать удары, потому что они эффективны. В этом смысле помогают и санкции американцев.
"Но для этого нужны более решительные действия - мы пытаемся нарастить производство. Мы уже способны на массированные воздушные атаки, но территория большая, объектов много, и сказать, что наступил полный коллапс нельзя. К сожалению, нашим ребятам и девушкам еще придется очень хорошо и долго поработать по российской территории", - подчеркнул эксперт.
Украинские удары по РФ
Как сообщал УНИАН, ночью 18 декабря в Ростове в результате атаки дронов поражен нефтяной танкер. Двое членов экипажа из тех, кто находился на борту, погибли, еще трое - получили ранения. Вероятно, речь идет о танкере "Валерий Горчаков", построенном в 1969 году как сухогрузный теплоход. В 2004-м он был переоборудован из сухогруза в нефтеналивной танкер, предназначенный для перевозки нефтепродуктов всех классов.
А недавно СБУ отминусовала "невидимый" носитель ракет "Калибр" в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". На ее борту размещались четыре пусковые установки крылатых ракет, которые враг использует для ударов по территории Украины.