Песков заявил, что Россия занимается подготовкой к определенным контактам с представителями США.

Россия хочет получить от Вашингтона информацию об "итогах" переговоров между Украиной и Европой, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

"Занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была сделана американцами с европейцами и с украинцами", - заявил он.

Больше подробностей журналистам Песков не предоставил.

Видео дня

Мирные переговоры между Украиной и США

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Майами, США в эти выходные должна состояться встреча американских и российских чиновников для обсуждения прекращения войны в Украине.

Сообщается, что на этой встрече представители США представят делегации России результаты последнего раунда переговоров в Берлине по мирному плану, а также попытаются убедить правительство РФ согласиться на обновленное предложение о прекращении войны.

По данным одного из источников издания, в состав российской делегации должен войти глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев. Делегацию США, как и раньше, будут представлять специальный посланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, на американцев и европейцев очень повлияло его обращение из Купянска, Харьковской области. Зеленский отметил, что все союзники знают о лжи России относительно якобы захвата этого города.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский собирается в Брюсселе поговорить со всеми европейскими лидерами и предоставить аргументы Украины относительно использования замороженных российских активов на репарационный кредит Украине. Зеленский надеется на положительное решение, поскольку без этого финансирования у Украины могут быть "большие проблемы".

Вас также могут заинтересовать новости: