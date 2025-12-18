Также Украина нуждается в понимании, как сработают потенциальные гарантии в случае повторения российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что репарационный кредит за счет замороженных российских активов сделает позицию Украины на переговорах по поиску мира более сильной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где сегодня проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

На переговорах с США до сих пор есть нерешенные вопросы

В частности, глава государства рассказал о чувствительных вопросах, о которых велся разговор с Соединенными Штатами.

"Донбасс - это вопрос, который не решен. У нас разные взгляды (также) на атомную станцию, которая оккупирована Российской Федерацией и не работает. Разрушена, но должна работать и давать электричество. Наша станция и наши права. Вопрос не решен", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, остается нерешенным вопрос о финансовой поддержке Украины за счет замороженных российских активов.

"Я сегодня о своем взгляде сказал коллегам и лидерам. Я считаю, что вопрос reparation loans должен решиться положительно. Это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале 2026 года, а это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках русских. Мы очень этого не хотим. Считаем, что они будут делать все, чтобы это блокировать", - подчеркнул Зеленский.

Использование замороженных российских активов в поддержку Украины

Также президент Украины объяснил, насколько важно получить решение Евросоюза о репарационном кредите за счет замороженных российских активов в контексте переговоров с США о поиске путей завершения войны.

В частности, глава государства ответил на вопрос, нужен ли Украине этот рычаг в виде репарационного кредита для продолжения борьбы на поле боя, поскольку администрация президента США якобы оказывает давление на Украину по территориальному вопросу:

"Все эти вопросы связаны между собой. Нужно, чтобы Россия, и кто-либо другой, не использовал эти российские активы, как рычаг влияния на нас. Мы хотим решения, чтобы это не было частью переговоров. И мы хотим, чтобы этот инструмент поддерживал нас. Мы более уверены за столом переговоров с таким инструментом, чем без него".

Также он сказал, что если нет денег, то возникает вопрос, как Украина будет стоять еще год на поле боя.

"А пока что в воздухе такие вопросы есть. Хочется снести все лишнее и сфокусироваться на реальных причинах, которые могут остановить Путина, и где нам действительно сложно в переговорах. И поэтому, если не будет вопроса финансов, мы перейдем тогда к вопросу о Донбассе", - отметил Зеленский.

По его словам, эти вещи у партнеров Украины связаны - восток Украины и гарантии безопасности.

"Я считаю, что окончание войны, не только земля, а окончание войны, в целом, связано с гарантиями безопасности. Потому что без сильных гарантий безопасности это не будет означать окончания войны. Тогда это какая-то пауза. И когда Россия решит, что готова снова идти с агрессией, она пойдет", - убежден президент.

Какими должны быть гарантии безопасности

Он подчеркнул, что всем должны быть понятны те гарантии безопасности, которые будут у послевоенной Украины. Это должно быть понятно народу Украины, украинцам, которые желают вернуться, европейцам, которые видят Украину будущим членом ЕС, инвесторам и американскому бизнесу.

Президент отметил, что никто не верит в Будапештский меморандум, Минские договоренности-2 или "Минск-3", ведь надо, чтобы новые гарантии безопасности были юридически обязывающими и утверждены в парламентах.

"Достаточно ли этого? Это важно, это деталь, которой у Украины никогда не было. Достаточно ли этого? Нет. Когда мы проговариваем гарантии безопасности с американцами... Там вопрос качества и количества укомплектования украинской армии. Это абсолютно справедливо. Это то, что можно увидеть, и украинский народ верит в сильную украинскую армию", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сильная украинская армия - это нормальный контракт, заработная плата, укомплектованность, тренировки, условия и оружие.

"И есть вопрос, на который я, пока что, не могу получить ответ. Не могу - это не значит, что кто-то не хочет. Просто еще не дошли до этого. Вопрос всех гарантий безопасности: если вы не в НАТО, но гарантии безопасности как в НАТО. Кто-то говорит, что может это и лучше. Я не знаю. Я не берусь оценивать. Я берусь оценивать только одно, ответ на вопрос - что сделают Соединенные Штаты Америки, когда Россия снова придет с агрессией? Что эти гарантии безопасности сделают, как это сработает? Как сработают все партнеры? Каким образом и какой силой они остановят Москву?", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что хочет получить ответ на эти вопросы. "Пусть он не будет публичным, но пусть он будет закреплен в каких-то документах", - сказал Зеленский.

Переговоры о финансировании Украины - больше новостей

Как сообщал УНИАН, по убеждению Зеленского, Украина "может не выдержать" в войне, если Европейский Союз не найдет источников для финансовой поддержки Киева на 2026 год. В таком случае, как предупреждает президент европейцев, им придется платить кровью.

