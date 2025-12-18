Войска РФ на границе страшнее судебных исков: Зеленский о замороженных активах

Зеленский обратился к властям Бельгии на фоне страха из-за возможных судебных исков РФ из-за использования замороженных активов в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, который на уровне Европейского Союза блокирует принятие решения об использовании обездвиженных российских активов для репарационного кредита в поддержку Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

Зеленский рассказал, что сегодня провел хороший разговор с премьером Бельгии.

"Мы понимаем друг друга. Я понимаю риски, о которых он говорит. Но мы в войне, и на мой взгляд, находимся в больших рисках. Важно то, что от него идет сигнал - что мы в любом случае должны решить вопрос сегодня, или в эти дни, так, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Это позитивный сигнал от него", - подчеркнул Зеленский.

У Зеленского спросили удалось ли ему убедить бельгийского премьера согласиться изменить позицию, чтобы утвердить решение о репарационном кредите на основе замороженных российских активов.

"Я уже все сказал бельгийскому премьеру. Перед пресс-конференцией общался с ним "тет-а-тет". Мне кажется, я все сказал, и он мне все сказал. И оказалось ли это продуктивным? Мы с вами увидим. Нам нужно немного времени", - сообщил Зеленский.

Как отмечает глава государства, Украина имеет право на деньги из замороженных российских активов, потому что Россия разрушает Украину.

"На восстановление Украины или на защиту это абсолютно справедливо использовать. И юридически, специалисты говорят, большинство специалистов говорит об абсолютно чистом решении и абсолютно справедливом решении. По крайней мере то, которое сегодня рассматривается относительно формата будущего использования этих активов", - убежден Зеленский.

Он считает, что в этом вопросе "ценностно и юридически все правильно".

"Можно опасаться тех или иных судебных шагов со стороны Российской Федерации, но это не так страшно, когда Россия у вас на границе. Скажу вам откровенно. Поэтому, я считаю, пока Украина защищает Европу - надо Украине помогать", - подчеркнул Зеленский.

Использование российских активов для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Бельгии, где заморожены основные российские активы, Барт Де Вевер заявил, что Кремль угрожал ему лично.

По данным издания The Washington Post, Россия, похоже, прибегла к многогранной кампании, угрожая бельгийским властям "десятилетиями" судебных исков, если российские активы будут конфискованы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что заседание Европейского Совета, которое началось сегодня, не завершится, пока не будет принято политическое решение о финансировании Украины на период 2026-2027 годов.

