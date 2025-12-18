По словам заместителя главы ГУР, Россия теряет свой потенциал.

В Москве продолжают заявлять о том, что у Украины якобы нет шансов выстоять в военном противостоянии против России, но в реальности все иначе. Во время последних российских ударов около 40% крылатых ракет, которые запускал враг, просто не сошли с самолетов. Об этом рассказал заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

"Мы видим, как Россия теряет свой потенциал, я имею в виду научный. Ракеты перестают летать, точность исчезает. То, что они пытаются обойти или заменить импортозамещением иностранных компонентов, приводит к совершенно другим результатам. Например, в ходе последних ударов примерно 40% крылатых ракет, которые запускала Российская Федерация, просто не сошли с самолетов", - заявил он.

Скибицкий отметил, что Россия теряет свой потенциал. Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом и знаниями с партнерами, чтобы и в дальнейшем противодействовать РФ.

Также заместитель главы ГУР высказался о том, насколько убедительно Украина подает партнерам информацию о том, что Россия блефует, заявляя о своих "успехах" на войне.

"Это зависит от того, как мы подаем информацию. Мы реально подаем. Например, Главное управление разведки постоянно публикует результаты нашей работы для того, чтобы показать, что не только Россия наносит нам удары, но и мы можем наносить удары, которые существенно влияют на тот самый оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, на те предприятия, которые обеспечивают ведение войны. Относительно того, насколько это сегодня результативно, многое зависит от развития, от средств, которые мы уже используем", - объяснил Скибицкий.

Способна ли Россия ускорить наступление в Украине

Ранее аналитики Института изучения войны прокомментировали заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российские войска якобы могут ускорить темпы наступления на фронте в Украине. По их словам, реалии на поле боя говорят об обратном.

В ISW подчеркнули, что российские войска часто тратили месяцы на попытки захвата небольших и средних населенных пунктов. Аналитики уверены, что Министерство обороны РФ не ожидает быстрого изменения характера войны, а скорее готовится к продолжению позиционной войны и медленному, изнурительному наступлению.

