На быстрое продвижение враг все равно не способен, для этого нужно использовать бронетехнику и большое количество артиллерии, заявил эксперт.

Благодаря увеличению группировки до 710 тысяч россияне будут продолжать бесконечные "мясные штурмы", задача которых истощить наших бойцов и продавить линию фронта. Об этом заявил основатель БО Реактивная Почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

"Предыдущий комментарий Сырского был примерно пару месяцев назад, он называл цифру 600-620 тысяч (численность войск РФ на территории Украины), то есть нарастили примерно на 100 тысяч личного состава. Откуда их взяли? Однозначно, это не новобранцы, однозначно, это не мобилизованные", - сказал он.

По словам Нарожного, мобилизация в России шла раньше темпами 30-40 тысяч, но в последнее время у врага большие проблемы с ней.

Видео дня

"Есть сообщения и о том, что в Якутии полностью остановили выплаты при подписании контракта, Санкт-Петербург приостановил или уменьшил (эти же самые выплаты) и так далее. То есть денег нет и мотивировать этих мобилизованных нечем. Сделать открытую мобилизацию, то есть рассылать повестки, работать военкоматам - это политическое самоубийство, потому что все месседжи, которые дает российская пропаганда, что победа, все хорошо, там добровольцы идут защищать Россию", - пояснил эксперт.

Поэтому, как рассказал Нарожный, это переброшенные резервы из России.

"На что способны эти 700 тысяч? Ну вот группировка вокруг Покровска - это 150-170 тысяч, и они не могут взять этот Покровск уже довольно давно. Но говорить, что они ни на что не способны, это будет неправдой. То есть они смогут держать этот большой темп мясных штурмов и продавливать нашу оборону. На какое-то быстрое продвижение они не способны", - пояснил он.

Нарожный подчеркнул, что для того, чтобы осуществить быстрое продвижение, надо использовать бронетехнику, большое количество артиллерии, но сейчас все это враг может использовать очень ограниченно.

"Но в любом случае они держат довольно высокий темп этих своих бесконечных мясных штурмов, задача которых истощить наших бойцов и продавить линию фронта", - добавил он.

Россияне продолжают нести большие потери

Как сообщал УНИАН, 13 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что численность российских оккупационных войск сейчас составляет 710 тысяч человек.

В то же время, по его словам, враг продолжает ежедневно нести большие потери. Также Сырский рассказал, что оперативная ситуация остается сложной, ведь противник ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения.

