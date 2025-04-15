Оккупант говорит, что был разочарован завершением мятежа.

Российский штурмовик, которого взяли в плен бойцы "Азова", рассказал о службе в военной компании "Вагнер" и походе на Москву вместе с ее главарем Евгением Пригожиным.

Разговор с Виталием Тюменцевым из Алтайского края опубликован в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Весной 2023 года он подписал контракт с ЧВК "Вагнер", а вскоре познакомился с Пригожиным, который приехал поздравлять своих наемников с 9 мая:

"Он "кусался" с Москвой. Потому что чиновникам больше денег заработать надо было и людей губить. А он правду начал говорить".

Оккупант говорит, что был разочарован решением главаря "вагнеровцев" прекратить движение в сторону российской столицы. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с министерством обороны.

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Тюменцев рассказывает о больших потерях российской армии - из шести экипажей машин, на которых оккупанты заехали в Торецк, выжили только те, кто сдался в украинский плен. По словам захватчика, командование 9 отдельной мотострелковой бригады отдавало приказы "обнулять" тех, кто убегал во время боя.

Поход Пригожина на Москву

"Мятеж Вагнера" состоялся 23-24 июня 2023 года и стал самым резонансным внутренним кризисом в России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Пригожин обвинил российское минобороны в обстреле лагеря своих бойцов и объявил "марш справедливости" на Москву. Они без сопротивления захватили Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, дойдя до границы Воронежской и Липецкой областей.

Однако после этого главарь ЧВК согласился остановить продвижение в обмен на гарантии безопасности: ему разрешили выехать в Беларусь, а уголовное дело обещали закрыть.

Меньше чем через два месяца, 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области - самолет с ним взорвался в воздухе. В той же катастрофе погиб и соучредитель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

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