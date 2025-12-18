В "Укрэнерго" напомнили, что украинцам поочередно отключают свет из-за последствий российских атак на энергетику.

В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины будут поочередно отключать свет, сообщает Укрэнерго.

Компания снова не указывает, когда именно в пятницу потребители будут сидеть без света. После массированного обстрела в начале декабря, графики почасовых отключений преимущественно применяются в течение всех суток.

Промышленность в последний рабочий день недели должна ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

Видео дня

Не сообщает "Укрэнерго" и об ожидаемом объеме отключений. Эксперты ожидают, что до конца зимы в большинстве регионов Украины будут отключать 2-4 очереди потребителей.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - напоминают в "Укрэнерго".

Материал будет дополняться...

Отключение света

При морозной зиме Киев может остаться без света на 20-22 часа в сутки, считает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, это произойдет при условии вывода из строя ключевой подстанции "Укрэнерго", через которую столица получает электроэнергию с Ровенской АЭС.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев добавляет, что в случае продолжения обстрелов энергосистемы со стороны РФ Украину ждет длительный период жестких графиков отключений.

Вас также могут заинтересовать новости: