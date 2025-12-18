Также в Генштабе подтвердили уничтожение двух вражеских комплексов С-400 на территории Белгородской области.

Украинским защитникам удалось поразить ряд объектов на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой областей, а также на территории Белгородской области России.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, соответствующие удары осуществлены в ночь на 18 декабря в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора.

В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (оккупированная часть Запорожской области) попал склад горюче-смазочных материалов подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

Сейчас в обоих случаях степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражен склад хранения БпЛА в оккупированной Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков 114 отдельной мотострелковой бригады в оккупированном Донецке.

Потери врага выясняются.

Уничтожение С-400

Отдельно сказано об уточнении результатов ударов 14 декабря 2025 года по позиционному району подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ. В частности, подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Службе безопасности Украины сообщили об успешном поражении самолета МиГ-31 с полным боекомплектом зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2", двух комплексов дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" и других объектов на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

