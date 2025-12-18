В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в районе волнореза Васкнарва на реке Нарва в Эстонии.

В среду, 17 декабря, примерно в 10:00 по местному времени камеры наблюдения Восточной префектуры зафиксировали судно с российскими пограничниками на воздушной подушке в районе волнореза Васкнарва на реке Нарва, сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

В заявлении говорится, что российское судно остановилось возле волнорезов, после чего трое пограничников высадились и пешком прошли вдоль волнорезов. Отмечается, что во время движения они незаконно пересекли линию контроля и зашли на территорию Эстонии. Затем они вернулись на судно и отплыли в сторону России.

По словам начальника пограничного бюро Восточной префектуры Ээрика Пургеля, на инцидент отреагировали несколько эстонских пограничных патрулей.

"Инцидент был зафиксирован оборудованием наблюдения, а также был проведен первичный осмотр на волнорезе. С пограничным представителем РФ установлен официальный контакт для получения разъяснений", - рассказал Пургель.

Отмечается, что после этого инцидента Восточная префектура Эстонии усилила патрулирование в районе, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на подобные провокации.

В МИД Эстонии сообщили, что в четверг, 18 декабря, должна состояться встреча представителей пограничных ведомств обоих государств, во время которой Таллинн ожидает от российской стороны разъяснений. Также власти Эстонии планируют вызвать временного поверенного в делах РФ.

Провокации РФ в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что немецкий политолог Карло Масала в своей книге сделал предположение, что в случае победы в войне против Украины, Россия первый удар нанесет по Эстонии. При чем, оккупация в первую очередь грозит городу Нарва, где преимущественно этнически русское население. Политолог предполагает, что формальным поводом для нападения России станут инспирированные Москвой протесты горожан против "притеснений" со стороны центральной власти Эстонии. При чем, Масала указывает, что произойти вторжение может уже в 2028 году.

Также мы писали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, Россия перебросит свои войска на восточный фланг НАТО. Поэтому он призвал Европу выделить больше средств на оборону прифронтовых государств. Орпо отметил, что даже когда в Украине наступит мир, Россия все равно будет оставаться угрозой. Восемь стран, которые имеют морскую или сухопутную границу с РФ и Беларусью, пытаются согласовать военные возможности в таких сферах, как противовоздушная оборона, беспилотные самолеты и сухопутные войска.

