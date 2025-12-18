Президент предупредил европейских партнеров, что дискуссии можно вести долго, но Россия ежедневно атакует Украину с воздуха.

Украина уже исчерпала запасы зенитных ракет для некоторых из имеющихся комплексов ПВО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где сегодня проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

"Мы сегодня говорим о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу говорить вслух - каких дефицит. Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать. И поэтому, партнеры или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами. Мы сами покупаем", - сообщил Зеленький.

Глава государства отметил, что другого выхода нет. Также он считает, что в Европе это понимают.

"Но мне кажется, когда "русские" закладывают такие рекордные бюджеты не на мир, а на войну, не с кем-то, а с нами, безусловно, потом нужно будет всю эту индустрию кормить, и кормить постоянно. Нельзя им просто дать деньги на следующий год, а потом что они будут делать с этими разбухшими уже military-кампаниями? Они постоянно будут выступать и поддерживать войну, потому что это большие заработки. Это большая проблема", - подчеркнул президент.

По его убеждению, когда в России вся военная промышленная индустрия еще больше развернется, то обязательно куда-то будет направлена.

"И сегодня вопрос не в том, куда? А самое главное - что оно будет направлено. И всем надо объединяться, потому что к кому-то также будет прилетать. Это может быть новым этапом войны. Никого не хочу запугивать. Просто всем нужно быть готовыми", - сказал Зеленский.

Он добавил, что принятие решения о репарационном займе будет индикатором, осознают ли европейские партнеры угрозу.

Западная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, на этой неделе состоялось заседание международной Контактной группы по вопросам обороны Украины. По итогам заседания Великобритания объявила о новой помощи, включая усиление противовоздушных возможностей Украины.

В то же время, в Германии подтвердили, что передали Украине две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.

