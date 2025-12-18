В списке есть Рак и Весы.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря 2025 года обещает, что пять знаков Зодиака смогут ощутить повышенное внимание и тепло в личной жизни. Энергия Козерога принесет стабильность, серьёзность и уверенность в отношениях, пишет YourTango.

Рак

Эта неделя открывает путь к новым чувствам, дорогие Раки. Козерог управляет вашей личной сферой, а соединение Венеры с Солнцем и Марсом создаёт возможность для глубокой связи.

Если отношения ещё не начались, есть шанс встретить кого-то значимого. Энергия Козерога помогает преодолеть сомнения и застои, а новые знакомства могут перерасти в долгосрочные отношения. Для тех, кто уже в паре, период принесет более глубокое ощущение привязанности, внимание к партнеру и возможность насладиться совместными моментами.

Весы

Неделя требует фокусировки на собственных желаниях и целях в личной жизни. Луна в первой четверти в Овне 27 декабря активирует дом отношений, что поможет строить планы для нового этапа.

Одинокие Весы смогут открыться новым знакомствам, завершить прошлые отношения или найти органичный способ встретить подходящего человека. Те, кто уже вместе, смогут обсудить планы на будущее, укрепить связь и найти гармонию в совместной жизни.

Дева

Ваша способность находить настоящую любовь усилится. Соединение Солнца и Венеры в Козероге 25 декабря активирует дом брака и радости, открывая возможность для значимых отношений.

Для одиноких это шанс встретить партнера на долгие годы, а для тех, кто в паре, энергия недели может подтолкнуть к важным решениям, углублению отношений и совместному планированию будущего.

Скорпион

Неделя принесет возможность нового начала. Луна в Рыбах в тригоне с ретроградным Юпитером 26 декабря активирует сферу путешествий и долгосрочных связей. Это может означать знакомство в поездке, новое увлечение или значимую встречу.

Даже для тех, кто уже состоит в отношениях, энергия недели поддерживает развитие и укрепление связи, а также помогает выйти из зоны комфорта через новые впечатления и совместные планы.

Телец

Эта неделя требует верности собственным чувствам и любви, которую вы заслуживаете. Соединение Марса с Солнцем 28 декабря открывает новые возможности для укрепления отношений, наполнения их свежей энергией и гармонией.

Энергия Козерога позволяет вывести отношения на новый уровень, привнести разнообразие, романтические вечера, совместные хобби или планирование путешествий. Даже если жизнь в паре комфортна, новые способы общения помогут оживить связь и сделать ее более полноценной.

