Многие не знают, что декабристы способны расти десятилетиями. Зимой их часто покупают в подарок или для уюта в доме, но в праздничной суете растения нередко забывают, из-за чего к январю они погибают. Между тем эти кактусы очень выносливы - при правильном уходе они могут стать настоящей семейной реликвией, пишет Express.

Садовод Скотт Шарки рассказывает, что в его семье декабрист передаётся из поколения в поколение. По оценкам, растению более 100 лет. По его словам, ухаживать за ним несложно, но самая распространённая ошибка - перелив. Люди долго не поливают растение, а затем пытаются "наверстать", заливая почву.

Декабрист - тропический, а не пустынный кактус. В природе он растёт в лесах Южной Америки под кронами деревьев и получает влагу в основном из влажного воздуха, а не от частых дождей. Поэтому регулярный полив по расписанию может ему навредить: избыток воды приводит к пятнам, гниению корней и прекращению цветения.

Зимой поливать декабрист достаточно раз в три недели. В тёплый период, во время активного роста, воды может понадобиться немного больше. Полив раз в неделю, особенно зимой, может "задушить" растение и лишить корни кислорода.

Понять, нужен ли полив, очень просто. Достаточно за 10 секунд проверить почву: если она сухая - можно полить, если влажная - лучше подождать. Проверять нужно не только поверхность, но и на глубине около трёх сантиметров. Поливайте понемногу, чтобы почва стала равномерно влажной.

Если раз в неделю уделять растению несколько секунд внимания, декабрист будет радовать цветением и оставаться здоровым долгие годы.

