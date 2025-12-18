Дальнобойные удары Украины по энергетическим объектам РФ будут невозможны.

Если весной Украина не получит финансирование, в частности репарационный кредит, производство дешевых боевых дронов внутри страны придется сократить в разы. Также уменьшатся и дальнобойные украинские возможности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

"Если не поступит этот транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов. Для сравнения, если сегодня, что касается дешевых дронов, которые мы используем на поле боя, у нас примерно конкурентное количество по сравнению с Россией, то их будет гораздо меньше", - сказал глава государства.

Видео дня

Он также добавил, что дальнобойные удары Украины по энергетическим объектам РФ также будут невозможны.

"Если дальнобойные, то мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет", - сказал Зеленский.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настроена на интенсивные дискуссии с целью нахождения решения для финансирования Украины. Предполагается согласование выделения 90 млрд евро на следующие два года для Украины, сказала она перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

В Европе растут призывы к ЕС одобрить огромный кредит Украине, за счет замороженных российских активов. В частности премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она готова проголосовать за план предоставления кредита без Бельгии, "если это будет необходимо".

Вас также могут заинтересовать новости: