Относительно образования главы НБУ Андрея Пышного, его могут вызвать на заседание Следственной комиссии ВР, профильного комитета, или более того - сам глава Национального банка может быть вызван на заседание парламента, где он даст объяснения относительно его образования. Об этом заявил экс-спикер Верховной рады народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии УНИАН.

"Это процедурное решение. Вопрос об образовании главы НБУ просто поднимается в парламентском зале - для этого нужно 150 голосов. Глава Центрбанка должен прийти после этого. Или такой визит и его доклад можно организовать на специальных следственных комиссиях в рамках работы. Есть несколько таких, которые точно позволяют уточнить у главы Национального банка, где он получал это образование, а соответствует ли этот диплом. Потому что это человек, который получает, на минутку, почти 600 тысяч гривен в месяц по состоянию на 2025 год. И хотелось бы понять, а соответствует ли он должности по квалификации, есть ли образование у человека, который предлагает менять название копейки, когда, к сожалению, за эти копейки уже ничего купить нельзя", - пояснил он.

Дмитрий Разумков также отметил, что параллельно стоит обратиться в Национальный банк, чтобы они выдали копии документов при приеме на работу.

"И дальше спокойно уже двигаться, обращаясь в ВУЗы и понимая, существовали ли они, не существовали, и выдавались ли такие дипломы или нет. В принципе, имея номер диплома, можно четко проверить, внесен ли он в базу, когда и кем. Я считаю, что нормальный человек, будучи на должности главы Национального банка, должен выйти сам и ответить на вопросы, которые возникли в средствах массовой информации. Предоставить все документы и дать полную развернутую информацию, соответствует ли это действительности или нет. Чтобы снять любые нападки на себя, если они не соответствуют действительности, а если это правда, написать заявление об отставке. Ну и параллельно, я думаю, что другие напишут заявление в правоохранительные органы", - отметил Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее стало известно, что основанием для зачисления Андрея Пышного сразу на четвертый курс в академию НБУ стали справки об обучении в Сумском филиале частного "Университета современных знаний", существование и полномочия которого не подтверждаются государственными реестрами образовательных учреждений.

В отношении ректора этого вуза Владимира Василенко и еще восьми человек (среди них - сам Андрей Пышный), которые получили дипломы на основании выданных им справок, в октябре 2006 года прокуратурой города Сумы было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 и ст. 366 ч.2 Уголовного кодекса Украины. Однако, 21 мая 2007 года решением Заречного районного суда города Сумы по уголовному делу № 1-252/07 был предъявлен обвинительный приговор только Владимиру Василенко, а в отношении Андрея Пышного и других лиц 25 апреля 2007 года следователем Василием Матишенцем было вынесено постановление об отказе в привлечении их к уголовной ответственности.

В то же время в 2012-2013 годах правоохранительные органы снова возвращались к этой теме. В частности, в рамках уголовного производства по признакам использования заведомо поддельных документов суд предоставлял разрешение на доступ к личному делу Андрея Пышного, которое хранилось в материалах предыдущего уголовного производства и было изъято в качестве вещественного доказательства.

