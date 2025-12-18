Тема доступности всех жизненных услуг станет ключевой в ближайших выборах в Северной Америке и Европе.

В ведущих демократиях мира избиратели все острее ощущают кризис стоимости жизни и доступности всех услуг, что уже напрямую влияет на электоральные настроения и рейтинги правительств, пишет Politico.

Согласно результатам опроса, в США 65% избирателей считают, что стоимость жизни ухудшилась за последний год. В Великобритании такого мнения придерживаются 77% респондентов. В прошлом году на фоне экономического недовольства консерваторы в Великобритании проиграли выборы после 14 лет у власти.

Во Франции, где президент Эммануэль Макрон борется с исторически низким рейтингом популярности, почти половина всех взрослых (45%) считают, что их страна отстает от других развитых экономик.

В то же время в Германии 78% опрошенных считают, что общая стоимость жизни за последний год ухудшилась. В Канаде 60% респондентов назвали нынешнюю доступность всех жизненных услуг худшей, которую они помнят.

По результатам опроса, значительная часть респондентов в США, Канаде и крупнейших экономиках Европы (Германии, Великобритании и Франции) считают стоимость жизни одной из самых больших проблем, с которыми сейчас сталкивается мир.

Многие считают, что их лидеры могли бы сделать гораздо больше, чтобы помочь в решении проблемы доступности жизненных услуг, но политики, по мнению респондентов, решили этого не делать. Это усиливает политическое разочарование и открывает пространство для оппозиционных партий высказать свое мнение по экономическим вопросам.

Таким образом аналитики отмечают, что действующим правительствам все труднее убедить избирателей в собственной эффективности. Избиратели пессимистично относятся к кризису стоимости жизни и доступности всех жизненных услуг и функций.

В пяти странах царит общее ощущение, что их экономики ухудшаются. Во Франции 82% взрослых считают, что стоимость жизни в стране ухудшилась за последний год, так же считают 78% респондентов в Германии, 77% взрослых в Великобритании, а также 79% в Канаде выражают такое же мнение.

На фоне этого тема стоимости жизни станет ключевой на ближайших выборах в США, Европе и Канаде. В США кандидаты-демократы от Нью-Йорка до Джорджии сосредоточили значительную часть своих кампаний 2025 года на снижении стоимости жизни, и обе партии планируют сделать этот вопрос центральным в промежуточных выборах.

Первое место среди наименее доступных европейских городов для покупки жилья занял Амстердам, где для покупки квартиры необходимо, в среднем, 15,4 местной годовой зарплаты. Второе место заняли Афины. При этом самое дешевое жилье в Европе оказалось в итальянском городе Турин, где квартиру можно приобрести за эквивалент лишь 4,9 местной годовой зарплаты.

Ранее сообщалось, что маленький исторический итальянский городок Радикондоли в регионе Тоскана предлагает финансовую поддержку тем, кто согласится переехать и поселиться там. Денежная поддержка может составлять около 30 тысяч долларов.

