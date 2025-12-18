В некоторых областях погода немного изменится.

Перед выходными, 19 декабря, в Украину натянет тучи, станет пасмурно по всей стране, но осадков не ожидается. На севере страны температура снизится до 0°...+2°, приблизительно столько же будет и на востоке. В центре будет +2°...+5°, на юге и востоке воздух прогреется до +5°...+7°, в Крыму - до +11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью 0°, днем +7°.

В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +7°.

В Ривне завтра облачно, ночью 0°, днем +7°.

В Тернополе 19 декабря ночью будет 0°, днем +5°, облачно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +8°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью 0°, днем +7°.

В Виннице завтра будет 0°...+4°, облачно.

В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, облачно.

В Черкассах сегодняа будет ночью 0°, днем +4°, облачно.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно.

В Полтаве - облачно, температура воздуха 0°...+4°.

В Одессе 19 декабря - облачно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +7°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью +2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, облачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, облачно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно.

В Симферополе в пятницу будет облачно, +4°...+11°.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

Праздник 19 декабря, приметы погоды

19 декабря - мученика Бонифатия. По приметам, если в этот день сильные морозы, то весна будет теплой.

