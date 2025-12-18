Правительство Великобритании ввело дополнительные санкции против 24 человек и организаций, связанных с Россией.

Сегодня, 18 декабря, правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против ряда физических и юридических лиц из России. В частности, среди них оказались две нефтяные компании "Татнефть", "Русснефть", пишет Sky News.

Следуя примеру ЕС, правительство Великобритании ввело дополнительные санкции против 24 лиц и организаций, связанных с Россией. В перечне новых подсанкционных компаний оказались, в частности, "Татнефть" и "Руснефть".

При этом две крупнейшие нефтедобывающие компании России - "Роснефть" и "Лукойл" - были включены в пакет санкций Великобритании в октябре.

По данным агентства Bloomberg, Великобритания ввела санкции против нефтяного магната Муртазы Лакхани из-за его роли в российском энергетическом секторе. Также его компания Mercantile & Maritime Group попала под новые санкции Великобритании.

В сентябре Великобритания усилила давление на Россию путем введения новых санкций против сотни физических и юридических лиц, чтобы сократить доходы и военные поставки для российской армии.

В июле Великобритания ввела санкции против российских офицеров военной разведки, которые, в частности, причастны к бомбардировке Мариупольского театра 2022 года и других атак по украинским гражданским лицам.

