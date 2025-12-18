Самолет должен был уйти в авиакомпанию "ЮВТ Аэро", но его продали другому заказчику - под бизнес-джет.

В России впервые взлетел Ту-214 новой постройки. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации(ОАК).

"Недавно впервые взлетел Ту-214 новой постройки, пока что в заводском грунте", - пишет Telegram-канал ОАК. Первый полет длился 1 час 10 минут и прошел в штатном режиме.

По данным профильных российских СМИ, это первый пассажирский "Ту", построенный после того, как было принято решение о возрождении серийного строительства самолетов данного типа.

Видео дня

Второй фактор новизны заключается в том, что самолет, по некоторым данным, должен быть первым Ту-214 только с российскими комплектующими.

Известно, что россияне хотели заменить около 45 систем и подсистем. Летающая лаборатория для их отработки поднялась в воздух в ноябре 2024 года.

Сами россияне, очевидно, не очень радостно восприняли новость, констатируя, что самолет практически никому не нужен. Примечательно, что новый борт должен был пойти в авиакомпанию "ЮВТ Аэро", но его продали другому заказчику - под бизнес-джет. Российские специалисты говорят:

"В целом можно констатировать странную ситуацию: самолет, производство которого возрождают для скорейшего насыщения народного хозяйства, пока что разбирают на корпоративные нужды".

Российская гражданская авиация - другие новости

Глубокий кризис российского гражданского авиастроения признают почти все специалисты, но наиболее убедительно выглядят сухие цифры. Ранее стало известно, что РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

По состоянию на сегодня россияне даже не начали серийно производить флагманский МС-21. В то же время стоимость пассажирского самолета постоянно растет и уже сейчас ее можно сравнить с ценой западных аналогов.

Вас также могут заинтересовать новости: