Православный праздник сегодня называют в народе Ильин день.

19 декабря по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают преподобного Илью Муромца, подвижника Киево-Печерской лавры. С этим днем связаны особые народные традиции, погодные приметы и строгие запреты. О них, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем далее.

Церковный праздник сегодня в Украине - новый календарь

19 декабря (1 января по старому стилю) чтят память преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского. Святого считают прообразом легендарного богатыря времен Киевской Руси, упоминания о котором сохранились в украинском фольклоре. О нем сложены десятки былин, однако Илья был и реальным человеком - его мощи ныне покоятся в Киево-Печерской лавре, в Ближних пещерах.

Известно, что родился Илья в XII веке. В сказании "Об Илье Муромце и Соловье", говорится, что он происходил из "города Муромля" - украинские исследователи связывают это название с древним Моровийском, ныне селом Моровск в Черниговской области. В пользу этой версии приводят расстояние и время пути до Киева, которое соответствовало именно этому населенному пункту. В то же время в русских былинах родиной Ильи называют село Карачарово под Муромом (ныне Владимирская область РФ).

Согласно преданиям, с раннего детства и до 33 лет Илья был парализован и проводил годы "на печи". Исцеление он получил чудесным образом - от трех странствующих старцев, которых в народной традиции считают Христом и двумя апостолами. Интересно, что современные исследования мощей Ильи действительно подтверждают, что он имел серьезные повреждения нижнего отдела позвоночника - это и могло быть причиной паралича. Также ученые обнаружили следы боевых ранений и необычайно развитую мускулатуру преподобного, поэтому былинные сюжеты могли иметь под собой реальную основу.

После исцеления Илья стал воином и прославился своей силой и отвагой. Одно из его прозвищ - Чоботок, которое появилось после случая, когда он отбился от врагов обычным сапогом. Илью описывают как человека высоких моральных принципов, который сражался не ради выгоды или славы, а во имя справедливости.

Имя Илья он взял себе уже в монашестве - постриг богатырь принял в Киево-Печерской лавре в конце жизни. Вероятно, это произошло после тяжелого ранения. Историки также предполагают, что погиб Илья во время разорения лавры половцами, либо вскоре после битвы, приняв монашеский чин. Это произошло ориентировочно около 1188 года, тогда Илье было 45 лет.

Его мощи находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. По ним установлено, что рост Ильи составлял около 177 сантиметров, и для того времени он был необычайно высоким и отличался крепким телосложением. Также известно, что святой отошел ко Господу, сложив персты правой руки в молитвенном жесте: три пальца вместе, два - прижаты к ладони.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

мученика Вонифатия;

мучеников Илью, Прова и Ариса, египтян;

мученика Полиевкта и священномученика Тимофея, диакона;

святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского,

а также святителя Григория, епископа Омиритинского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 19 декабря православные отмечают день святого Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых святых. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты соблюдают верующие.

О чем просят в молитвах 19 декабря, чего нельзя делать сегодня

Илью Муромца почитают как заступника слабых и обездоленных, покровителя воинов. Святого просят о защите военных, о здоровье детей, особенно ослабленных недугами, молятся об исцелении при детском церебральном параличе, о восстановлении после травм позвоночника.

В народе день называют Ильин, сегодня стараются не браться за тяжелую работу и решать важные дела.

Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, ругани и сквернословия, не поддаваться зависти, желанию мстить, лениться. Не следует отказывать в помощи, как людям, так и животным. Продолжается Рождественский пост - согласно календарю постящиеся сегодня придерживаются сухоядения.

По народным приметам сегодня не советуют делать уборку в доме, заниматься рукоделием, брать или давать деньги в долг. Отдельный запрет касается употребления спиртного. День памяти преподобного Ильи совпадал с днем мученика Вонифатия, которого почитали покровителем трезвости, поэтому алкоголь в этот день считался особенно нежелательным.

Приметы на 19 декабря

По наблюдениям за погодой можно понять, какой будет зима и весна:

день холодный и ясный - к хлебородному году;

сколько снега выпадет 19 декабря - столько весной вырастет травы;

мороз в этот день - в мае будет ненастье;

если все занесло снегом, то снег будет идти до начала января.

По погоде судят и о будущем урожае: тепло - уродится рожь, сильный ветер - будет много орехов, звездное небо - хороший урожай гороха и ягод.

