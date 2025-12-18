В декабре активизировались недобросовестные продавцы, которые предлагают имитацию икры или фальсификат.

Перед новогодними праздниками украинцам могут предлагать икру по очень выгодным ценам, которая на самом деле не настоящая.

Об этом Украинскому Радио рассказал генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

"Есть недобросовестные продавцы, которые пытаются обмануть потребителя и предлагают ему имитацию икры или фальсификат под видом настоящей икры. Есть разные методики ее изготовления, они даже время от времени вроде бы пытаются их совершенствовать, но это не икра по своим характеристикам", - предупредил Загуменный.

Главный совет, который дает специалист, выбирая красную икру к праздникам, не гнаться за очень низкой ценой.

"К сожалению, этот продукт всегда был относительно дорогим. И он не становится дешевле. То есть надо понимать, что действительно настоящий продукт будет стоить ощутимо, но это будет настоящая полезная икра", - объясняет Загуменный.

Относительно мест продажи, он советует покупать икру или в специализированных рыбных магазинах, или в торговых сетях.

"Если мы говорим о настоящей икре, которая чрезвычайно полезна для всех, то абсолютно вся икра в Украину приезжает в замороженном виде. Где-то в точках продаж ее можно увидеть в замороженном виде, где-то можно найти размороженную или дефростированную, которая сразу готова для потребления", - рассказывает специалист.

В Украину икра попадает прежде всего из США, с Аляски, или же из Канады. Европейские поставщики также присутствуют - из Дании, Финляндии и Норвегии везут икру форели. Но среди морепродуктов наибольшей популярностью в Украине пользуется не икра, а сельдь.

"Традиционно больше всего украинцы потребляют сельди - это для нас позиция №1, которая из года в год занимает первое место среди потребления и, соответственно, импорта. Мы ее импортируем преимущественно из Норвегии, Исландии, Фарерских островов. Это одна зона вылова - Северное море. Там его добывают и дальше экспортируют в Украину", - говорит Загуменный.

Во время полномасштабной войны предпочтения украинцев относительно морепродуктов остались относительно постоянными, поэтому в подавляющем большинстве в страну импортируют те же товары, что и год, три и пять лет назад, резюмирует специалист.

Стоимость стола на Рождество 2025 и Новый год 2026

По подсчетам Института аграрной экономики, стограммовая баночка красной икры на Новый год обойдется украинцам в 469 гривень. В целом же стоимость продуктов к столу составит 4793 гривни, или, в более экономном варианте - без икры и красной рыбы - 3980 гривень.

Стоимость рождественского стола будет втрое меньше новогоднего из-за того, что основные 12 блюд на Сочельник должны быть постными. Поэтому продукты к рождественскому ужину обойдутся в 1374 гривни.

