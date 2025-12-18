Певец объяснил, почему скрывает свою личную жизнь.

Известный украинский певец KHAYAT (настоящее имя - Андрей Хайат) честно признался, свободно ли его сердце сейчас. Артист стал гостем нового выпуска развлекательного YouTube-шоу NABARI.

Как отметил исполнитель, на данный момент он свободен. Певец также заявил, что никогда не пользовался приложениями для знакомств.

"У меня никогда не было Тиндера и всех этих историй… Я в это не верю, если честно. Тем более, зачем? Сейчас есть Instagram. Я такой немного старовер. Для меня история где-то встретиться в моменте и понравиться друг другу - это также действует", - поделился KHAYAT.

Видео дня

Отвечая на вопрос о том, почему так случилось, что в открытом доступе нет информации о его личной жизни, певец объяснил:

"Я постоянно нахожусь в окружении людей, которые говорят о своей личной жизни, и это всплывает в 80% плохо. И, наверное, я взял для себя такую тенденцию, что хотя бы какая-то часть должна оставаться моей, чем мне не хочется делиться".

Также KHAYAT рассказал о самом неприятном свидании в жизни:

"Был в моей жизни момент, когда ты общаешься с человеком (онлайн), приходишь (на встречу), а там совершенно не тот человек… Ты понимаешь, что фотографии отфотошопленные прям в… что то, о чем вы общались до этого, не соответствует действительности. Мне пришлось чисто из вежливости досидеть".

Напомним, ранее стало известно, что KHAYAT не попал в девятку исполнителей из объявленного шортлиста Национального отбора на "Евровидение-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: