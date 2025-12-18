Эти направления продолжат пользоваться популярностью и в 2026 году.

На фоне того как популярные туристические страны вроде Италии или Испании активно борются с чрезмерным туризмом, другие направления выходят на передний план, привлекая все больше гостей.

Эксперты туристического издания Travel Off Path определили три страны Европы, которые будут стремительно развиваться в плане туризма в 2026 году.

"Если вы мечтаете о мощеных улочках, сказочных замках и вкусной еде из местных продуктов без всех добавок, то Европа, вероятно, находится на первом месте в вашем списке желаний на 2026 год. Но прежде чем вы нажмете кнопку "забронировать" билет во Францию ​​или Италию, послушайте нас: туристическая карта меняется. В то время как привычные популярные места тонут в толпах туристов, три страны-аутсайдера незаметно перетягивают на себя внимание", – отмечают авторы материала.

Они в частности ссылаются на новые данные, согласно которым именно эти три направления являются самыми быстрорастущими в Европе прямо сейчас – наблюдается рост числа посетителей до 21%.

Литва

Официально Литва с небольшим отрывом является самым быстрорастущим туристическим направлением в Европе. В этом году интерес к ней со стороны иностранных туристов вырос на 21%.

Отправляясь в Литву на самолете, туристы, скорее всего, приземлятся в ее средневековой столице Вильнюсе, охраняемой ЮНЕСКО, с мощеными улицами и хиппи-районом Ужупис. Эта самопровозглашенная республикой художников имеет свои собственные моральные нормы и правила поведения. Например, "каждый имеет право любить и заботиться о кошке", а "собака имеет право быть собакой".

А учитывая компактные размеры Литвы, туристы быстро могут переехать к морскому порту Клайпеда или крепости-острову Тракай.

Северная Македония

Эта страна Балкан, не имеющая выхода к морю, часто игнорируется туристами в пользу гораздо более модных соседей, таких как Албания и Хорватия. Тем не менее, она может похвастаться кристально чистыми озерами, древними городами и восхитительной природой.

С увеличением числа посетителей на 20,6% по сравнению с прошлым годом, Северная Македония быстро становится одним из самых популярных летних направлений в Европе. Большая часть этого ажиотажа связана с непринужденным курортным городом Охрид, известным своими пляжами на берегу озера и множеством византийских памятников.

Финляндия

По данным Всемирной туристической организации, третьей по темпам роста страной в Европе на данный момент является Финляндия, с увеличением числа посетителей на 17% в годовом исчислении.

Известная своими зимними саунами, эпическими снежными пейзажами и оживленными городскими турами, Финляндия сейчас определенно в тренде.

Другие идеи для путешествий в 2026 году

