Каждый поставщик средств индивидуальной защиты или вооружения для Сил обороны не менее чем заказчик стремится выполнить заказ вовремя и в полном объеме. Даже за один день просрочки производитель платит огромные штрафы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор по развитию компании UKRTAC Северион Дангадзе.

Компания производит бронежилеты высокого уровня защиты для военных Сил обороны, спасателей и критических служб. С августа 2023 года участвует в государственных закупках. Основные заказчики - ВСУ и Нацгвардия. "В 2023 году мы имели два контракта совокупно на 10 тысяч бронежилетов. В следующем году - уже около 100 тысяч. По итогам 2025 года также сдаем по государственным контрактам 100 тысяч", - сообщил Северион Дангадзе.

Он рассказал, что ни один заказчик не работает по предоплате - в 100% случаях это наложенный платеж. Поэтому если по тем или иным причинам контракт не выполнен или выполнен не вовремя, производитель теряет собственные средства на материалах и производстве и, кроме того, платит большие штрафы.

"Спросите у любого и вам все подтвердят: с момента подписания контракта время работает против тебя. Хочу ли я его сорвать, зная, что один день просрочки - это несколько тысяч долларов штрафа? А если таких контрактов четыре? И просрочка, и расторжение контракта - это всегда огромные штрафы. Производитель может выполнить заказ на 100 тысяч бронежилетов, поскользнуться на 10 тысячах, упасть и больше не встать", - сказал Дангадзе.

Он рассказал, что абсолютное большинство кейсов UKRTAC успешные, иначе бы компания обанкротилась. В декабре 2024 года компания столкнулась с ситуацией, когда задержалась поставка плит и полиэтилена для мягкой баллистической защиты, а сроки выполнения четырех контрактов истекали.

"У нас все было отшито, баллистика нарезалась, плиты были в пути. Мы все это показали, Минобороны пошло нам навстречу: три контракта пролонгировало, один - разорвало. Мы получили штрафные санкции. Не бывает такого, чтобы компания подписала контракт на, скажем, 300 млн грн, не выполнила его и ничего ей за это не было", - добавил директор по развитию UKRTAC.

Он также добавил, что в 2023-2024 годах большинство государственных контрактов предусматривали очень короткий срок на выполнение. Из-за этого, а также процедурных моментов, логистических и военных рисков подавляющее большинство поставщиков вынужденно шли на просрочку. "Сейчас ситуация лучше. Производителей слышат. Нынешние тендеры - первые, где срок выполнения четыре месяца, полгода, иногда больше. И это правильно, учитывая военную ситуацию", - добавил Северион Дангадзе.

