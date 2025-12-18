Агропредприятие "Земля и воля" на Черниговщине успешно завершило цикл сезонных работ, выполнив план по подготовке почвы и сбору урожая. Несмотря на экономические вызовы года, хозяйство сохранило финансовую устойчивость, что позволило обеспечить высокие социальные стандарты для работников и арендодателей. Об этом сообщает "Информационный портал Черниговщины".

Ключевые результаты года

Рост доходов работников: с августа 2025 года заработная плата увеличена на 30%. Средняя зарплата на предприятии достигла 30 тысяч гривен. В начале 2026 года штат из более тысячи работников получит дополнительную тринадцатую зарплату.

Выплаты арендодателям: принято решение о существенном повышении арендной платы за землю. Расчеты с владельцами паев будут полностью завершены до конца декабря текущего года.

Технологические вызовы: из-за аномальной влажности зерна расходы на природный газ для сушки кукурузы выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 130 миллионов гривен.

Энергонезависимость: для обеспечения бесперебойной работы хозяйство приобрело три мощных генератора общей стоимостью 24 миллиона гривен.

Позиция руководства и коллектива

Во время итогового собрания в селе Мирное исполняющая обязанности генерального директора Валентина Чернякова и первый заместитель Василий Нестерук подтвердили неизменность курса, заложенного учредителем предприятия Леонидом Яковишиным.

Отдельное внимание уделили опровержению негативной информации, распространяемой в медиапространстве относительно семьи основателя и руководства ООО. Трудовой коллектив выразил официальную поддержку семье Яковишиных и Алексею Дронову, отметив их личный вклад в развитие хозяйства и социальную помощь работникам.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме, накапливая урожай для реализации по выгодной рыночной цене и предоставляя регулярную помощь Вооруженным Силам Украины.

