Убийство произошло в Вене, но подозреваемые успели сбежать в Украину, где были оперативно задержаны.

Печерский суд Киева арестовал на два месяца бывшего работника Одесской таможни Александра Агоева и студента Богдана Ринжука, которые подозреваются в убийстве сына заммэра Харькова Даниила Кузьмина. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Убийство Кузьмина

В конце ноября в столице Австрии Вене был найден мертвым 21-летний украинец Даниил Кузьмин. Он оказался сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Тело парня обнаружили в сгоревшем авто, а последующая экспертиза установила, что перед смертью он получил многочисленные травмы, характерные для пыток.

Австрийские правоохранители установили личности двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались 45-летний бывший украинский таможенник Александр Агоев и 19-летний студент Богдан Ринжук, который, по данным СМИ, является сыном крупного предпринимателя из Черновцов и пасынком посла Украины в Болгарии.

По данным следствия, Ринжук, который учился с Кузьминым в одном университете в Вене, и Агоев заманили потерпевшего в подземный паркинг, где жестоко его избили. Так они вынудили жертву перевести им 50 тысяч евро с криптокошелька.

Затем, считают следователи, Кузьмина вывезли на автомобиле в безлюдное место, где связали, облили бензином и сожгли вместе с машиной.

Арест подозреваемых

Австрийские правоохранители оперативно установили личности подозреваемых в убийстве, однако к тому моменту оба успели вернуться в Украину. Тогда Австрия официально уведомила Украину о них, и уже украинские полицейские задержали обоих фигурантов.

Украинская прокуратура уже сообщила Ринжуку и Агоеву о подозрении в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. По ходатайству следствия Печерский суд Киева арестовал Агоева на два месяца без права выйти под денежный залог.

Адвокат Агоева в комментарии УНИАН заявил, что считает подозрение в адрес его подзащитного необоснованными. Однако почему он так считает, адвокат объяснять отказался, сославшись на тайну следствия и то, что все уже изложил в ходе судебного заседания, которое проходило в закрытом для прессы режиме. Сам Агоев, по словам адвоката, отрицает причастность к преступлению.

Вопрос об аресте Ринжука еще рассматривался судом на момент написания этой новости.

Обновлено в 17.59. Печерский суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога 19-летнего Богдана Ринжука, сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Другие громкие преступления

Как писал УНИАН, 11 декабря в Дарницком районе Киева произошёл террористический акт с использованием двух самодельных взрывных устройств, которые преступники заложили на маршруте патрулирования правоохранителей в промышленной зоне. В результате первого взрыва погиб военнослужащий Национальной гвардии, его напарник и охранник строительной площадки получили травмы. Второй взрыв прогремел при прибытии полицейских на место происшествия, ранив двоих сотрудников полиции. Всего один погибший и четверо пострадавших.

В течение нескольких часов после теракта правоохранители задержали трёх исполнителей — мужчин 23, 25 и 27 лет, уроженцев Одесской и Донецкой областей, работавших в Киеве разнорабочими на стройке. По данным СБУ, они были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-каналы, изготовили самодельные бомбы из купленных в магазинах компонентов, заложили их по координатам куратора и обеспечили онлайн-трансляцию с помощью мобильных телефонов.

