Ни Украина, ни Европа сейчас не имеют четкой стратегии победы, считает Грицак.

Украина сейчас фактически защищает Европу от России, однако ни Киев, ни Брюссель не имеют четкой стратегии победы, а это является фактически долгим и медленным путем к поражению. Такое мнение высказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью изданию Телеграф.

Он не согласился с распространенным тезисом о том, что Европе сейчас выгодно, чтобы война в Украине затянулась. Мол, "Европа скорее беспомощна", ведь она "напугалась" российского диктатора Владимира Путина, хотя и не надолго.

"Был первоначальный шок, но европейские правительства этот шок пережили. Тем более, сопротивление украинского общества здесь помогло. Многие люди в Европе сказали: "Ну, хорошо, украинцы держатся, угрозы нет"", - пояснил историк.

По его словам, "реально напугал" Европу президент США Дональд Трамп, который сказал, что она его больше не интересует.

"Это означает, что Европа лишена защиты, и в этой ситуации, как ни странно, Украина является самой большой защитой Европы сейчас, потому что удерживает восточный фронт. Украина покупает время для Европы. Вопрос только в том, хватит ли этого времени для того, чтобы Европе перестроиться и сделать какие-то радикальные изменения", - утверждает профессор.

В то же время, говорит он, это не означает, что Европа прекратит нам помогать. Мол, "проблема скорее в том, что ни Европа, ни Украина не имеют стратегии победы":

"А отсутствие такой стратегии, как говорят нам учебники, - это долгий и медленный путь к поражению".

Комментируя новую стратегию национальной безопасности США, где декларируется выход из Европы, историк говорит, что это его не удивляет.

"Я об этом писал еще в сентябре, что Трамп объявляет политику изоляции, и Европа оказывается на тонком льду. Европа должна была бы к этому готовиться раньше, но хоть сейчас она готовится. Многое в этой стратегии это "хотелки" лично Трампа. И непоследовательность Трампа дает определенный коридор для компромиссов и игры", - считает Грицак.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "это понимает и играет в эту тонкую игру". Но Грицака пугает, что в связи с возрастом Трампа к власти в США может прийти Джей Ди Вэнс, который сейчас является вице-президентом. Вот тогда, говорит он, ситуация будет действительно плохая.

Сейчас же, подчеркнул Грицак, потребность Украины и Европы - преодолеть общую угрозу, которой является Россия:

"Не говорю о потребности всей Европы, а о Европе "старых" партий, которые у власти годами во Франции, Германии, Италии (хотя Италия и шатается), Нидерландов, Бельгии, балтийских стран. То есть я вижу большое сообщество стран, которые все понимают. Реализуется ли это? Не знаю, потому что это дело не слов и заявлений, а действий".

Силой Европы Грицак считает ее большой экономический потенциал, а слабостью - то, что она не может решить вопрос своей безопасности, ведь она к этому не готовилась.

"Поэтому стоит вопрос, как этот экономический потенциал превратить в препятствие для российской агрессии. Это и есть центральный вопрос", - подытожил историк.

Угроза войны в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Зеленский заявил, что Европа заплатит кровью, если не найдет источников для финансовой поддержки Киева в следующем году. Комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска, он согласился, что если европейские страны не будут поддерживать Украину, то велики шансы, что она может не выдержать.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европу выделить больше средств на оборону прифронтовых государств, рассказали, куда РФ перебросит войска, если заключит мирное соглашение с Украиной. Он считает, что в таком случае россияне переместят свои военные силы ближе к границе с Финляндией и Балтией.

Также The Wall Street Journal писало, что европейские чиновники готовят общество к новой войне. Они считают, что если Трамп подтолкнет Украину к принятию неравноценного мирного соглашения, и огонь в конце концов прекратится, это высвободит российские военные ресурсы для нападения на Европу.

