Отмечается, что решение российского суда будет обжаловано.

Российский суд обязал подразделение Raiffeisen Bank International AG выплатить 339 миллионов евро (397 млн долларов). Решение касается ущерба, заявленного компанией MKAO Rasperia Trading.

Издание Bloomberg пишет, что общая сумма ущерба, подлежащего выплате Raiffeisen, превышает 2,4 млрд евро. Банк зарезервирует средства на выплату по последнему решению суда в четвертом квартале.

Rasperia, которая принадлежала подсанкционноум бизнесмену Олегу Дерипаске и владеет 24% акций строительной компании Strabag SE, подала в суд на Strabag и ее австрийских акционеров за приостановку выплаты дивидендов в связи с европейскими санкциями. Суд постановил, что ущерб может быть взыскан с российского дочернего предприятия Raiffeisen, поскольку один из акционеров Strabag является также крупнейшим владельцем Raiffeisen.

Решение российских властей фактически сократит нераспределенную прибыль Raiffeisen в РФ, которая выросла до более чем 5 млрд евро.

Raiffeisen заявил, что был несправедливо втянут в спор, и пообещал попытаться возместить убытки через европейские суды. Банк заявил, что обжалует вердикт.

Попытки Raiffeisen уйти из России – главные новости

Raiffeisen — западный банк с наибольшим присутствием в России после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Однако он подвергается давлению со стороны регулирующих органов и иностранных правительств, которые требуют от него покинуть Россию, как это сделали многие другие западные компании.

RBI пытается свернуть свою деятельность в России. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, российские регуляторы не разрешают Raiffeisen уйти, поскольку он является одним из немногих точек доступа к международной межбанковской платежной системе Swift.

Возможная продажа, вероятно, приведет к западным санкциям против банка и его владельца, отрезав его от мировых рынков.

