На проекте осталось всего три девушки.

Появились новые подробности того, что ждет зрителей в 10-м выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Холостяк" 2025 10 выпуск – анонс

Как говорится в новом анонсе проекта, в шаге от судьбоносного решения Тарас познакомит девушек с главной женщиной в семье - своей мамой. При этом создатели шоу заинтриговали, что женщину во время общения с девушками шокирует чья-то откровенность.

"Что в разговоре с ней доведет одну девушку до слез? А кто раскроет тайну бывших отношений и перевернет ход событий перед финалом?" - добавили интриги в анонсе.

Видео дня

Ранее анонсировалось, что одну из девушек после знакомства с родителями Цымбалюк не будет готов отпускать и захочет остаться с ней наедине.

"Нам хотелось большего… Я понимаю, что это не по правилам", - признался на одном из роликов "холостяк"

Напомним, как писал УНИАН, в 9-м выпуске шоу "Холостяк" 2025 Тарас Цымбалюк познакомился с родителями девушек-участниц. Проект после этого покинула Дарья Романец.

Вас также могут заинтересовать новости: