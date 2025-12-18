Беларуский диктатор уверен, что Путин хочет мира.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко пригрозил исчезновением Украины с карты мира, если война продолжится. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому изданию Newsmax.

"Если Украина считает, что она может победить Россию, и готова вести войну — ну пусть воюет. Но, на мой взгляд, и я думаю, Трамп придерживается такой позиции, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", – заявил Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что продолжение войны в Украине может "тяжело закончиться" для Европы и мира в целом.

Вместе с тем беларуский диктатор считает, что "Путин хочет мира".

"Не буду называть причины — вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. Того же хочет и Зеленский, уверен, особенно сейчас. Однако их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные", — констатировал Лукашенко.

Другие недавние высказывания Лукашенко

Как писал УНИАН, еще в конце ноября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает мирный план для Украины, разработанный Россией и США. Он отметил, что основные моменты уже согласованы и договор будет заключен, если американская сторона проявит дипломатичность и профессионализм.

По его мнению, мяч сейчас на стороне Украины, и из-за неблагоприятной ситуации на фронте Киев вынужден будет согласиться на эти условия, иначе рискует полностью потерять страну.

