Агрегатор Metacritic составил список из 10 худших игр, вышедших в 2025 году. В топ добавляли только те игры, у которых есть как минимум четыре обзора от профессиональных критиков.
На первое место попал приключенческий экшен MindsEye от студии Build a Rocket Boy, которую основал бывший продюсер и идеолог Rockstar Лесли Бензис. Тайтл получил 28 баллов из 100 на основе рецензий журналистов. Оценка пользователей – 2,5 балла.
Разработчики выдали скучный, устаревший и забагованный тайтл, который в плане проработки игрового мира проигрывает даже играм 20-летней давности. Согласно расследованию журналистов, разработка игры с самого начала страдала от хаоса и отсутствия четкого видения.
На второе место поставили Fire Emblem Shadows. Мобильный спин-офф долгоиграющей серии тактических RPG получился поверхностным и скучным, вдобавок, ситуацию испортили жалобы на "pay-to-win". Как итог – 37 баллов на основе рецензий от профильной прессы и 4,4 балла на основе отзывов геймеров.
Замыкает тройку приключенческий экшен Blood of Mehran в духе Prince of Persia, вдохновленный восточными легендами – 38 баллов и 4 балла соответственно.
10 худших игр 2025 года по версии Metacritic:
- MindsEye (28)
- Fire Emblem Shadows (37)
- Blood of Mehran (38)
- Spy Drops (39)
- Gore Doctor (40)
- Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition (43)
- Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44)
- QUByte Classics: Glover (44)
- Scar-Lead Salvation (44)
- Fast & Furious: Arcade Edition (45).
Напомним, в 2025 году в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр. Тем не менее, у почти 50% этих проектов меньше 10 пользовательских отзывов, а свыше 10% всех релизов 2025 года не получили ни одного отзыва вообще.
