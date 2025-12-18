Антирейтинг возглавил экшен MindsEye от бывшего продюсера Rockstar, на который многие возлагали надежды, но разработчик не оправдал их.

Агрегатор Metacritic составил список из 10 худших игр, вышедших в 2025 году. В топ добавляли только те игры, у которых есть как минимум четыре обзора от профессиональных критиков.

На первое место попал приключенческий экшен MindsEye от студии Build a Rocket Boy, которую основал бывший продюсер и идеолог Rockstar Лесли Бензис. Тайтл получил 28 баллов из 100 на основе рецензий журналистов. Оценка пользователей – 2,5 балла.

Разработчики выдали скучный, устаревший и забагованный тайтл, который в плане проработки игрового мира проигрывает даже играм 20-летней давности. Согласно расследованию журналистов, разработка игры с самого начала страдала от хаоса и отсутствия четкого видения.

Видео дня

На второе место поставили Fire Emblem Shadows. Мобильный спин-офф долгоиграющей серии тактических RPG получился поверхностным и скучным, вдобавок, ситуацию испортили жалобы на "pay-to-win". Как итог – 37 баллов на основе рецензий от профильной прессы и 4,4 балла на основе отзывов геймеров.

Замыкает тройку приключенческий экшен Blood of Mehran в духе Prince of Persia, вдохновленный восточными легендами – 38 баллов и 4 балла соответственно.

10 худших игр 2025 года по версии Metacritic:

MindsEye (28) Fire Emblem Shadows (37) Blood of Mehran (38) Spy Drops (39) Gore Doctor (40) Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition (43) Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44) QUByte Classics: Glover (44) Scar-Lead Salvation (44) Fast & Furious: Arcade Edition (45).

Напомним, в 2025 году в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр. Тем не менее, у почти 50% этих проектов меньше 10 пользовательских отзывов, а свыше 10% всех релизов 2025 года не получили ни одного отзыва вообще.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

Вас также могут заинтересовать новости: