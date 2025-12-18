Такой продукт не стоит есть тем людям, которые имеют аллергию.

Люди, которые имеют аллергию, должны избегать шоколада в дубайском стиле. Об этом предупредил британский орган по контролю за безопасностью продуктов после того, как несколько товаров не соответствовали стандартам страны по качеству продуктов. Об этом пишет The Independent.

Известно, что эти популярные шоколадные батончики в основном наполняют фисташками, тахини и измельченным фило-тестом. Они стали более популярными в течение последнего года.

Однако Агентство по пищевым стандартам (FSA) выявило "несколько" таких продуктов в Великобритании, которые не соответствуют важным нормам безопасности и маркировки.

"Мы обнаружили, что некоторые продукты содержат арахис и кунжут, что не указано на этикетке", - отметила директор по вопросам политики FSA Ребекка Садворт.

В организации отметили, что покупка этих батончиков может быть "опасной" для потребителей, страдающих аллергией.

"Сейчас надзорный орган проверяет данные о выборке образцов продуктов, которые сейчас продаются, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам безопасности пищевых продуктов", - добавили в The Independent.

Садворт посоветовала потребителям, страдающим аллергией, воздержаться от употребления дубайского шоколада, пока не будут известны результаты проверки.

"Люди, страдающие аллергией, не должны употреблять дубайский шоколад. Если вы покупаете подарок для человека, страдающего аллергией, мы советуем воздержаться от приобретения этих продуктов. Это касается всех видов аллергии, а не только аллергии на арахис и кунжут. Люди без аллергии могут потреблять эти продукты, особенно если они поставляются известными брендами и розничными продавцами", - добавила она.

В то же время руководитель отдела политики и кампаний в Chartered Trading Standards Institute (CTSI) Джессика Меррифилд отметила:

"Законодательные требования по этому поводу четкие - любые пищевые продукты, содержащие аллергены, должны быть четко идентифицированы и маркированы как таковые, чтобы потребители могли делать обоснованный и безопасный выбор. Несоблюдение этих требований является незаконным, а также очень опасным, поскольку делает такие продукты опасными для людей с пищевой аллергией. Мы призываем все предприятия пищевой промышленности, включая розничных продавцов и импортеров, принять немедленные меры для соблюдения этих требований".

