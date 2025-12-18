Если ситуация не изменится, Россия и дальше просто не будет замечать эти удары, считает обозреватель.

Украинская кампания глубоких ударов по России пока дает больше пропагандистского эффекта, чем реального экономического. Об этом американский военный журналист Дэвид Акс пишет в авторской статье на сайте Центра исследований европейской политики (CEPA).

Он отмечает, что кампания украинских ударов вглубь России в этом году стала заметно интенсивнее, чем в прошлом. Однако итогом многочисленных ударов по российским НПЗ, а также другой нефтегазовой инфраструктуре стало то, что Россия сократила экспорт нефти и газа лишь на 6%, пишет Акс.

"Никто не должен отрицать, что кампания Украины по глубоким ударам - это отличный пиар. Но зажигательные ТикТоки, настроенные на громкое исполнение гимнов украинского сопротивления, не свидетельствуют об эффективной кампании глубокого удара. Несмотря на видимость, дроны и ракеты Киева не наносят достаточной силы, чтобы привести Россию к поражению, а Украину к победе", - пишет журналист.

Он ссылается на недавний отчет британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), где отмечалось, что России удается сбивать большую часть украинских дронов и ракет: в некоторых случаях цели достигает не более 10% ударных средств.

Акс приводит мнение берлинского аналитика Сергея Вакуленко, который убежден, "что объем экономического ущерба, который придется нанести России, вероятно, больше, чем Украина может нанести на данный момент". По убеждению Вакуленко, российская экономика сможет выжить, даже если экспорт нефти и газа упадет вдвое.

Также журналист вспоминает анализ, проведенный украинской группой Frontelligence Insight. Они подсчитали, что украинские удары по российским НПЗ в течение последних месяцев нанесли России ущерб на 863 миллиона долларов. Однако это мизер на фоне совокупных доходов РФ от экспорта нефти, которые в 2024 году составили 189 миллиардов долларов.

Акс убежден, что эффект украинских ударов может возрасти, если Украина будет иметь более мощные средства поражения, причем в большом количестве.

"Хорошая новость для украинцев заключается в том, что есть кандидаты: в частности, новая крылатая ракета "Фламинго" от киевской фирмы Fire Point. Плохая новость заключается в том, что эффективность "Фламинго" пока неясна. А самая очевидная замена "Фламинго", американский "Томагавк", остается недоступной для украинцев", - пишет журналист.

Обозреватель отмечает, что "существуют реальные вопросы" относительно крылатых ракет "Фламинго", которые до сих пор не появились в значительных количествах, несмотря на предыдущие обещания производителя. По мнению Акса, "Фламинго" может стать хорошим инстументом для усиления атак на РФ, но только при условии, что заявленные характеристики, включая копеечную цену, будут соответствовать действительности. Однако пока что доказательств этому журналист не видит.

По его мнению, если Украина существенно не увеличит масштаб ущерба экономике агрессора, Россия продолжит в основном игнорировать глубокие удары и в 2026 году, "так же, как она игнорировала их в 2025 и 2024 годах".

