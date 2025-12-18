Сегодня из России раздаются сигналы, которые точно не касаются мира с Европой.

Украина "может не выдержать", если Европейский союз не найдет источников для финансовой поддержки Киева в следующем году. В таком случае Европе придется платить уже не деньгами, а собственной кровью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где сегодня проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

В частности, глава государства прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что перед Евросоюзом встал выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра.

"Я думаю, что премьер-министр прежде всего говорит о безопасности Европы. И он прав. Если сегодня не поддерживать Украину, оставить ее в одиночку - мы и так сами воюем, сами наши военные воюют, и к ним большое уважение... И безусловно, Европа сегодня поддерживает нас оружием и финансово. И премьер-министр думает о том, если не поддерживать Украину - большие шансы, что Украина может не выдержать, - и тогда Европа уже будет платить не деньгами, а кровью", - подчеркнул Зеленский.

Президент соглашается с мнением Туска, потому что сигналы, которые звучат из России, точно не о мире с Европой.

"Не хочу никого запугивать, но слова премьера - они понятны", - добавил Зеленский.

