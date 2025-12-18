Также эксперты объяснили, что делать, если вы жалеете о своих поступках.

В пятьдесят лет, а иногда позже, становится понятно: прошлое уже не изменить, зато будущее остается открытым. И часто люди жалеют, что кое-что делать неправильно. Об этом пишет BestLife.

Опрос 2024 года показал, что 6 из 10 американцев старше 50 лет жалеют о некоторых решениях, принятых ранее, особенно финансовых. В то же время 80% говорят, что сейчас они более уверены в способности менять свою жизнь, чем когда-либо.

"Если вы прожили большую жизнь и не имеете никаких сожалений, вероятно, вы прожили не слишком интересную жизнь", - сказал геронтолог Корнелльского университета Карл Пиллемер, рассказывая о своих разговорах с пожилыми американцами.

Эксперты поделились тем, о чем люди чаще всего жалеют после 50 лет и как уже на этом этапе можно изменить жизнь, чтобы быть счастливее.

1. Отчуждение в семье

Пиллемер и его команда опросили 1 500 человек старше 65 лет об их самых больших сожалениях. Один из самых распространенных - нерешенные семейные конфликты, например с ребенком.

"То, что казалось достойным принципиальной позиции "или по-моему, или никак", когда вам было 40, а ребенку - 18, в 80 лет почти никогда не кажется оправданным", - говорит Пиллемер.

Даже если отношения с другими детьми были хорошими, именно этот непоправимый разрыв приносил людям много боли и раскаяния.

2. Недостаточные сбережения на пенсию

Многие люди жалеют, что не откладывали больше денег в младшем возрасте.

"Жизненные обстоятельства мешали им экономить, а теперь решения, принятые в 40-50 лет или даже в 30, серьезно сказываются", - пояснил генеральный директор Lab Financial Кевин Ченселлор.

Из-за этого людям трудно поддерживать достойное качество жизни в условиях роста стоимости всего.

3. Пренебрежение здоровьем

Игнорирование здоровья - один из самых больших сожалений после 50.

"Люди часто думают: "Мне нравится курить", "Я не люблю спорт" или "Я просто люблю есть - какая разница, если умру немного раньше?". Проблема в том, что сейчас вы не умрете раньше - современная медицина будет держать вас живыми еще 10-20 лет с хроническими болезнями", - говорит Пиллемер.

4. Нехватка времени на семью и друзей

Многие жалеют, что проводили мало времени с близкими.

"Люди, с которыми я работала, часто признавали, что воспринимали свою семью как должное", - говорит психотерапевт Грейс Блурок.

Когда они тяжело болели, именно семья оставалась рядом, ухаживала и поддерживала их.

5. Чрезмерная работа

Чрезмерно упорный труд и пренебрежение из-за этого семьей - еще одно распространенное сожаление.

Блурок вспоминает мужчину-продавца, который много путешествовал из-за работы, чтобы обеспечить свою маленькую дочь, но так и не смог построить с ней близкие отношения. Со временем он так и не простил себе выбор в пользу работы.

6. Мало путешествий

Даже те, кто много путешествовал в молодости, жалеют, что не делали этого еще больше.

"Если выбор стоит между ремонтом кухни и поездкой - выбирайте путешествие", - сказала одна пожилая женщина Пиллемеру.

7. Ложь

Люди жалеют из-за лжи и неискренности - как в отношении других, так и в отношении себя.

"Обман, измены или нечестность не дают покоя в старшем возрасте", - говорит Пиллемер.

Даже опыт того, что вас обманывали, оставляет глубокий след.

8. Не воплотили свою мечту

Многие признают, что годами ради денег работали на работе, которая не приносила удовольствия. Они сожалеют, что не выбрали дело, которое соответствовало бы их ценностям и давало ощущение смысла.

9. Избегали риска

Некоторые жалеют, что сдерживал свои чувства и боялся быть более открытым и любящим - как к новым людям, так и к тем, кто был рядом.

10. Выбрали не того партнера

Часто люди признают, что стоило внимательнее относиться к выбору спутника жизни. Одна женщина сказала Пиллемеру, что лучше не жениться вообще, чем жениться не на том человеке.

11. Не заботились о себе

Многие считают, что если бы лучше питался, больше спал и внимательнее относился к себе, то мог бы избежать серьезных болезней.

12. Не говорили о своих чувствах

Медсестра Бонни Веар отметила, что люди часто подавляли эмоции, чтобы не обидеть других. В результате они жили посредственной жизнью и даже болели из-за накопившихся обид.

13. Потеряли друзей

Из-за занятости и рутины люди позволяли важным дружеским связям исчезнуть, о чем впоследствии глубоко сожалели.

14. Не выбирали счастье

Многие признают, что зря тратили время на переживания из-за вещей, которые не могли контролировать, не осознавая, что счастье - это выбор.

15. Были слишком строги к себе

Люди жалеют о месяцах и годах саморазрушения из-за постоянных тревог и самокритики.

16. Не показывали достаточно любви

Люди часто испытывают сожаление из-за того, что были недостаточно заботливыми и не говорили чаще "я люблю тебя".

5 способов избежать этих сожалений

Переосмыслите идею пенсии

Пенсия может стать не концом, а новым началом - с волонтерством, бизнесом или давней мечтой.

Используйте технологии для здоровья

Фитнес-гаджеты и телемедицина помогают людям 50+ быть активнее и здоровее.

Восстанавливайте и расширяйте круг общения

Социальные связи - ключевой фактор долголетия после 50 лет.

Заботьтесь о мозге

Медитация, когнитивные тренировки и обучение могут существенно отсрочить возрастные нарушения памяти.

Согласуйте деньги со смыслом жизни

Даже если есть сожаление о прошлых финансовых решениях, никогда не поздно изменить подход и вкладывать в то, что имеет смысл - путешествия, семью, наследство или помощь другим.

