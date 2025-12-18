С 1 января 2026 года в Киеве по инициативе городского головы Виталия Кличко запускают систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов и ветеранок. В медицинских учреждениях столицы защитников будет сопровождать специальный координатор, который будет помогать на всех этапах лечения. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве с 1 января запускают систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов и ветеранок. По инициативе мэра Виталия Кличко столица внедряет новый подход к ветеранской медицине - с человеком и его достоинством в центре всех процессов. Что изменится? Ветераны и ветеранки больше не будут оставаться один на один с медицинской системой. В учреждениях здравоохранения столицы их будет сопровождать специальный координатор, который поможет с обследованиями и консультациями; организует госпитализацию при необходимости; будет сопровождать на всех этапах лечения; сэкономит время и избавит от необходимости стоять в очередях", - говорится в сообщении КГГА.

В мэрии отметили, что сопровождение ветеранов будет начинаться с комплексного медицинского обследования.

"Сопровождение будет начинаться с комплексного медицинского обследования. С учетом состояния здоровья каждый ветеран и ветеранка будут получать персонализированные направления - к нужным специалистам, в удобное время и локации", - отметили в КГГА.

Как говорится в сообщении, эта инициатива реализуется в рамках первой в Украине модели ветеранской медицины - от развития инфраструктуры до внедрения новых медицинских протоколов.

"Киев сегодня формирует первую в Украине модель ветеранской медицины - от развития инфраструктуры до внедрения новых городских медицинских протоколов. Параллельно город модернизирует больницы, развивает современную диагностику, реабилитационные отделения, высокотехнологичные операционные и сотрудничает с международными партнерами. Город работает над тем, чтобы ветераны и ветеранки получали не только помощь по самым высоким стандартам, но и уважение к своему времени, опыту и потребностям", - сообщили в КГГА.

