Коваленко сомневается, что России удалось разработать новый "Искандер", потому что у противника есть определенные трудности с возможностями ее изготовления.

Ранее о разработке новой дальнобойной ракеты "Искандер" в России, которая способна лететь на 1000 километров, военный обозреватель Александр Коваленко в интервью "Телеграф" заявил, что не слышал.

Коваленко считает, что чисто с технической точки зрения такая модификация выглядит крайне малореалистичной.

"Если мы берем стандартный "Искандер-М", то для увеличения дальности его полета необходимо увеличивать количество топлива. Это можно сделать путем увеличения размера самой ракеты (чтобы увеличить топливный бак, - прим. ред) или жертвуя боевой частью. Однако, если мы говорим о двукратном увеличении дальности, то с учетом структуры самой ракеты 9М723 это сделать без кардинальных изменений в размерах и создания нового топлива невозможно", - пояснил эксперт.

К тому же, по словам Коваленко, скептицизма по поводу "Искандер 1000" добавляют нынешние возможности России, в частности, проблемы с топливом.

"У них нет сейчас возможности создать топливо, которое бы позволяло лететь ракете вдвое дальше без критических изменений габаритов. Даже если бы они уменьшили количество боевой части вдвое, то такого объема не хватило бы для топлива. Поэтому я скептически отношусь к таким заявлениям", - сказал он.

Добавляется, что в заявленной характеристике россиян было упоминание о способности этой новой ракеты маневрировать во время полета. Однако Коваленко выразил сомнение и по этому поводу:

Для маневра нужен постоянно работающий двигатель, например, как у крылатых ракет. Крылатые ракеты маневрируют во время всего своего полета, а баллистика использует большую часть своего топлива именно во время стартовой фазы. Ей на маневры просто не хватает остатков топлива. Если она начнет маневрировать, то дальность уменьшится. К тому же как она будет маневрировать, если у нее нет крыльев, как у крылатой ракеты. Такой вид ракет не может маневрировать. Может подразумеваться небольшое изменение траектории перед заходом на цель создания трудностей ПВО. Но это не называется маневрированием на протяжении всего полета".

Ракета "Сапсан" против "Искандеров"

Ранее УНИАН сообщал, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" имеет лучшие характеристики, чем российский ОТРК "Искандер" и китайский аналог. Он рассказал, что ранее вел эту программу с производителями, но российская агентура делала все для того, чтобы ее остановить. В результате только сейчас страна вышла на то, чтобы заняться масштабированием процесса. Романенко поделился, что "Сапсан" имеет различные системы наведения и полтонны боевой части, а скорость ее полета составляет семь махов.

Также мы писали, что военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап поделился, что уже были случаи, когда "Сапсанами" поражали как раз российские "Искандеры" на пусковых позициях. Криволап отметил, что пусковая установка "Сапсана" достаточно быстро разворачивается. Тогда как у "Искандера" этот процесс длится где-то 20 минут, у "Сапсана" - 12-15 минут. Однако, добавил эксперт, пусковая установка "Искандера" весит около 40 тонн, тогда как у "Сапсана" она вдвое меньше.

