На Контрактовой площади в Киеве впервые с начала полномасштабной войны обустраивают праздничный городок, который должен официально открыться 19 декабря 2025 года.
Конкретной информации от столичных властей о работе локации пока нет, однако, по данным СМИ, она будет работать ежедневно, но в будние дни будет открываться ближе к вечеру.
На данный момент продолжаются последние приготовления к рождественской ярмарке – устанавливаются декорации, обустраиваются точки для продажи еды и напитков.
Впрочем, уже с 10 декабря 2025 года киевляне и гости города могут покататься на катке на Контрактовой площади.
Каток на Контрактовой в Киеве – цены, часы работы
Как отмечают организаторы, каток на Контрактовой будет работать ежедневно с 10:00 до 21:30.
Стоимость катания стартует от 300 гривень и зависит от периода суток и дня недели. Билеты лучше покупать заранее онлайн, чтобы гарантированно попасть на лед.
Во время воздушной тревоги каток не работает.
Рождество 2025 в Киеве
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в этом году на Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную рождественскую елку страны. Впервые с начала полномасштабной войны возле праздничного дерева также установили несколько домиков с рождественскими напитками и небольшой каток.
Кроме того, праздничную атмосферу в Киеве можно почувствовать на ВДНХ, где уже традиционно открылась "Зимняя страна".
