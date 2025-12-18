Киевляне и гости города уже могут покататься на катке на Контрактовой.

На Контрактовой площади в Киеве впервые с начала полномасштабной войны обустраивают праздничный городок, который должен официально открыться 19 декабря 2025 года.

Конкретной информации от столичных властей о работе локации пока нет, однако, по данным СМИ, она будет работать ежедневно, но в будние дни будет открываться ближе к вечеру.

На данный момент продолжаются последние приготовления к рождественской ярмарке – устанавливаются декорации, обустраиваются точки для продажи еды и напитков.

Впрочем, уже с 10 декабря 2025 года киевляне и гости города могут покататься на катке на Контрактовой площади.

Каток на Контрактовой в Киеве – цены, часы работы

Как отмечают организаторы, каток на Контрактовой будет работать ежедневно с 10:00 до 21:30.

Стоимость катания стартует от 300 гривень и зависит от периода суток и дня недели. Билеты лучше покупать заранее онлайн, чтобы гарантированно попасть на лед.

Во время воздушной тревоги каток не работает.

Рождество 2025 в Киеве

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в этом году на Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную рождественскую елку страны. Впервые с начала полномасштабной войны возле праздничного дерева также установили несколько домиков с рождественскими напитками и небольшой каток.

Кроме того, праздничную атмосферу в Киеве можно почувствовать на ВДНХ, где уже традиционно открылась "Зимняя страна".

