Не все причины милые и безопасные.

Иногда кошка впадает в неистовство, может носиться по дому или испытывать ночной прилив энергии. За "сумасшедшей" кошкой может быть забавно наблюдать, но такое поведение может перерасти в деструктивность: кошка может случайно опрокинуть вещи, а также нападать и кусаться. Как объясняет доктор ветеринарной медицины Лорен Смит в статье для портала The Spruce Pets, существует 5 причин для такого "дикого" поведения, и не все из них милые и безопасные.

Хищнический инстинкт

Иногда кошка, ведущая себя как сумасшедшая, на самом деле может демонстрировать охотничье поведение, боевые приемы или методы побега. Домашняя кошка, которой не нужно охотиться за едой, все равно нуждается в том, чтобы сжечь накопившуюся энергию, и это может проявляться в виде, казалось бы, безумного поведения.

Ночные инстинкты

Если кошка не получает достаточной физической нагрузки в течение дня, она может вести себя особенно неадекватно.

Видео дня

Многие домашние кошки проводят дни в одиночестве дома, пока их хозяева на работе. Когда хозяин возвращается домой вечером, кошка может быть очень активной и хотеть играть. Если у нее нет выхода для всей этой энергии, кошка может вести себя странно.

Старость

Если у вас пожилая кошка, ее безумное поведение может быть вызвано когнитивными нарушениями или старческим слабоумием. С возрастом мозг питомца может начать функционировать иначе, что приводит к странному поведению без видимой причины.

Блохи

Иногда кошка ведет себя безумно и выглядит так, будто ее периодически кусают блохи. Особенно если она мяукает, ваша кошка может быть гиперчувствительна к укусам блох или просто испытывать зуд в недоступном для нее месте.

После того, как блохи исчезнут, ваша кошка должна прекратить такое поведение.

Синдром кошачьей гиперестезии (СКГ)

Синдром кошачьей гиперестезии (СКГ) — редкая причина, по которой кошка может вести себя неадекватно, хотя чаще всего он поражает взрослых кошек, и причина неизвестна.

Обсудите возможность СКГ с вашим ветеринаром, если вы заметили, что:

Кожа на спине вашей кошки выглядит волнистой во время бега.

Ваша кошка часто кусает свою спину.

Даже после обработки от блох, поглаживание основания хвоста или спины кошки провоцирует чрезмерное вылизывание, царапание или укусы в этой области, после чего кошка начинает безумно бегать по дому.

Ранее УНИАН рассказывал, как защитить елку от котов в преддверии новогодних праздников.

Вас также могут заинтересовать новости: