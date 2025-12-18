Искусственный интеллект в руках мошенников: будьте осторожны при покупках онлайн в эти праздники

Накануне и во время новогодних праздников пользователи будут активно покупать подарки онлайн, заказывать доставку или переводить средства на благотворительные сборы. Поэтому киберпреступники также готовятся применять самые коварные методы обмана доверчивых покупателей.

Сегодня большинство взрослых пользователей (57%) по крайней мере раз в году сталкивались с мошенничеством, а из них 23% — потеряли собственные средства, согласно данным отчета Global State of Scams 2025.

Как видим, такие угрозы встречаются довольно часто, однако в этом году специалисты ESET прогнозируют резкий рост мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) — технологий, которые позволяют преступникам легко воплощать свои схемы, но которые трудно распознать обычному покупателю.

Новые угрозы на основе ИИ

Сегодня мошенники и киберпреступники изобретают новые способы использования инновационных инструментов на базе искусственного интеллекта с расширенными возможностями.

Фишинговые письма, сгенерированные искусственным интеллектом: злоумышленники используют генеративный ИИ (тип ИИ, направленный на создание нового контента), чтобы создавать чрезвычайно убедительные фишинговые электронные письма, которые имитируют сообщения от магазинов, служб доставки или банков.

Изображения, созданные ИИ, и дипфейки (технология генерации высокореалистичного фальшивого контента): их активно используют в рекламном программном обеспечении для продажи поддельных товаров или для распространения фишинговых объявлений с неправдоподобными скидками и предложениями.

Злоупотребление ИИ-чат-ботами для мошенничества: например, киберпреступники научились обманывать чат-бота социальной сети X, заставляя его продвигать фишинговые объявления.

Использование дипфейков для прохождения аутентификации в финансовых учреждениях: сейчас мошенники способны похищать биометрические данные пользователей (в частности, изображения лица) и, используя искусственный интеллект, создавать фальшивые изображения для несанкционированного доступа к банковским системам.

Маскировка под поддержку клиентов: злоумышленники создают сгенерированные ИИ дипфейки, чтобы выдавать себя за службу поддержки известных компаний.

Фальшивые отзывы и объявления, созданные ИИ: технологии позволяют массово создавать тысячи поддельных отзывов и страниц товаров, чтобы побудить покупателей приобрести поддельные или несуществующие товары.

Вредоносное ПО, усиленное ИИ: искусственный интеллект помогает разработчикам вредоносных программ работать быстрее и привлекать меньше ресурсов. Известны даже случаи появления угроз, полностью сгенерированных с помощью ИИ, например, PromptLock, обнаруженный специалистами ESET.

Как защититься от угроз?

Прежде чем отвечать на сомнительные предложения или неожиданные звонки, важно идентифицировать отправителя и суть его запроса для дальнейшей проверки правдивости предложения. Кроме того, важно соблюдать следующие рекомендации для предотвращения мошенничества:

Используйте надежные пароли: создавайте сложные и уникальные пароли для разных учетных записей. В этом вам может помочь бесплатный генератор паролей, разработанный компанией ESET. А для хранения сложных комбинаций используйте менеджер паролей.

Включите многофакторную аутентификацию: добавьте дополнительный уровень защиты для безопасного доступа ко всем вашим аккаунтам.

Проверяйте возможность безопасной оплаты: перед совершением транзакции уточняйте, поддерживает ли платформа оплату кредитной картой, PayPal или другим способом, предусматривающим возможность возврата средств.

Анализируйте адрес электронной почты отправителя: выясните, принадлежит ли он бесплатному почтовому провайдеру, и внимательно проверяйте правописание, грамматические ошибки и даже отдельные буквы в имени пользователя. Любая неточность может свидетельствовать о том, что сообщение является мошенническим.

Обновляйте программное обеспечение: регулярно обновляйте операционную систему, браузер и программу по безопасности для защиты от известных уязвимостей.

Используйте надежное решение по кибербезопасности: современный антивирусный продукт выявляет мошеннические схемы на разных этапах, ведь он позволяет фильтровать спам, блокировать фишинговые сообщения и сайты, а также защищать процесс оплаты.

Обучайтесь и узнавайте о новых угрозах: будьте в курсе распространенных мошеннических схем и механизмов их работы, поскольку такие знания могут помочь защититься от злоумышленников.

Покупайте онлайн безопасно

С развитием технологий вполне естественно, что и инструменты и тактики мошенников совершенствуются. От мошеннического контента, сгенерированного с помощью ИИ, до создания сложного вредоносного ПО – в этом году в сезон покупок рисков будет еще больше.

Впрочем, это не значит, что вы не можете с удовольствием просматривать Интернет и искать рождественские подарки для своих близких. Просто будьте внимательны к методам киберпреступников и защитите свое устройство надежными решениями по кибербезопасности, которые специально оптимизированы для противодействия таким угрозам.